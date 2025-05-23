顧立雄專訪》因應敵情打漢光演習 海馬士、無人機、M1A2T納兵推

國軍在114年飛彈射擊操演之中，進行海馬士多管火箭實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者涂鉅旻、吳哲宇、方瑋立／台北報導〕國防部今年度「漢光41號」演習共實施14天電腦兵推、10天實兵，另搭配「立即備戰操演」等加強練兵。國防部長顧立雄接受本報專訪提到，他以「務實面對」作為演訓要求，並建構符合作戰時序的仿真演練機制。國軍官員補充，包括多型無人機、海馬士系統、M1A2T戰車等，都已納入今年度漢光兵推驗證。

國防部考量中國解放軍對台演訓力度、頻率持續增加，因此，自去年底啟動「立即備戰操演」，並於今年春季首度落實，計畫每半年施行一次；另外，今年春季實施的「漢光41號」電腦兵推，以及將於7月登場的實兵演習日程，分別長達14天、10天，都比往年來得更長。

顧立雄接受專訪時表示，他以「務實面對」四字做為演訓要求，就是勇於發現問題、有能力解決問題，透過推演預判風險與漏洞，進而實地驗證。而國防部演訓具體變革有四，分別為實兵演習「無劇本、不掀底、不設想敵行動」；強調原兵歸原位，不搞「虛擬調配」；注重連續性、連動性，並講求兵力調度與行動環環相扣，以及強調「實兵、實地、實時、實裝」演練等。

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國防部長顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）以漢光演習為例，顧立雄說，國軍新增全社會防禦韌性、軍民整合協調、戰略溝通、戰災救援等多元實務課題，同時將灰色地帶襲擾、籌獲新興兵力納入演習想定之中。

值得注意的是，國軍在今年度的漢光兵推，以兩年後、2027年為想定背景，軍方官員補充，包括「海馬士」系統、M1A2T戰車以及多型無人機等，雖然目前都還在接裝階段，但已在電腦兵推中，納入設計評估。至於實兵部分，例如M1A2T戰車預計年底才成軍，現在仍進行成軍前作業階段，因此尚未列入實兵演練範疇內。

顧立雄強調，國軍的戰略部署驗證絕非紙上談兵，而是人員、裝備、後勤須花多少時間集結、抵達指定位置，能否在部署完成後立即投入作戰。國軍也將中國聯合軍演、戰備警巡樣態，納入想定狀況設計，搭配強化後備教召，建構符合作戰時序的仿真演練機制。

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