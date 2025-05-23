顧立雄專訪》讓中國認知犯台成本高於利益 國軍2027年達「高戰備」

國防部長顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）〔記者涂鉅旻、吳哲宇、方瑋立／台北報導〕我國面臨中國軍事與灰色地帶手段進逼，歷任美軍印太司令戴維森、帕帕羅等皆關注，中國是否於2027年完備犯台能力。國防部長顧立雄接受本報專訪時表示，他要求國軍在2027年達到「高戰備」目標，讓中國犯台成本高於利益，應讓其「每天醒來都不會覺得是（犯台）好日子」，才能讓行動時間點不斷延後，也是我國「備戰才能避戰」真正意義。

前美軍印太司令戴維森上將2021年在國會聽證會中，首度提到中國可能在2027年具備攻台能力，現任印太司令帕帕羅上將近期也示警，中國年在台周邊軍演頻率，已是「登場前的排練」而非單純演習，且中國正走在危險道路上。

美國國務卿魯比歐20日列席美國參議院會議，共和黨參議員柯寧表示，中國國家主席習近平已下令軍方在2027年前具備武統台灣的能力，擔心美國及其盟友尚未為這場可能的衝突做好準備，並詢問如何在印太地區建立「以實力謀和平」嚇阻力？魯比歐表示，「以最簡單的話來說，我們必須讓中國對台行動的利益小於代價」，只有行動的成本高於價值，才能進行嚇阻，而嚇阻當然首先由台灣的自衛能力開始，印太也需要建構嚇阻力。

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美國國務卿魯比歐20日出席參議院會議，被問及台海與印太地區議題。（法新社）對此，顧立雄接受本報專訪表示，他要求國軍官兵、聯參體系要有「急迫感」，加快訓練或裝備獲得進度，在2027年達到「高戰備」的實質戰備目標與心理狀態。另外，我國務必展現強烈自我防衛決心，讓中國認知進犯台灣所付出「成本」遠高於「利益」。

顧立雄也說，魯比歐已說得非常清楚，台灣是印太戰略樞紐，因此，強化台灣自我防衛至關重要，美國也持續協助我方此事。無論訓練或裝備獲得，我方希望美方能加快盡速，進而達到高戰備目標。

顧立雄表示，國防部結合國安環境變化因素前瞻預判，從2028年、2030年等中、長程戰略規劃，著重於建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力、灰色地帶行動應處等「四大建軍」面向。我國位處海島環境，須擁有穩定庫儲機制，預存關鍵戰備物資，應對中共多批次火力打擊甚至持久戰。



「俄羅斯與烏克蘭已經交戰3年，那這個教訓對（中國領導人）習近平而言，是鼓勵還是警訊」？顧立雄說，如果中國對台動武也要耗時3年，其作為全球第二大經濟體，能否承受全球嚴厲經濟制裁、供應鏈中斷、資本外逃、市場信心崩潰等後果？同時，我國要讓中國「每天醒來都不會覺得是（犯台）好日子」，清楚認知進犯台灣就得付出極高代價，才能讓中國反覆思考是否動武，讓行動時間點不斷向後延，也是我國「備戰才能避戰」真正意義。

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