顧立雄專訪》：反制認知作戰是全政府責任 國際相當重視「戰略溝通」

國防部長顧立雄接受本報專訪表示，反制認知作戰是全政府的責任，「戰略溝通」更是國際間相當重視的部份，在國安會統籌下，不僅國防部，各部會皆有其角色，也是我國國際交流的一環。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立、涂鉅旻、吳哲宇／台北報導〕中國對台遂行認知作戰企圖強烈，國防部長顧立雄接受本報專表示，反制認知作戰是全政府的責任，「戰略溝通」更是國際間相當重視的部份，在國安會統籌下，不僅國防部，各部會皆有其角色，也是我國國際交流的一環。

中國對台滲透強度遽增，如何防範對我軍民的認知作戰也是建構全社會防衛韌性的重要，顧立雄接受本報專訪時表示，反制認知作戰是全政府的責任，軍方目前已有三面向運作中，其一是軍事安全總統所負責的反情報工作，第二則是文宣部門，將持續強化對國軍弟兄姊妹，甚至透過全民國防加強國民認知。

請繼續往下閱讀...

在戰略溝通部份，顧立雄坦言，可以明白地說，這是國際間相當重視的領域，因此也屬國際交流的一環，且也不僅限於國防部，透過國安會統籌，各部會皆有角色。

顧說明，戰略溝通的對象不僅限於國際社會，若以國內而言，倘若未來萬一有台海衝突發生，政戰局所有人員如何在戰時能夠做好戰略或作戰層級的溝通，國軍皆有相關交流、訓練和培養。

至於戰略溝通內容是否將納入總統賴清德指示的「國安簡報」，顧立雄說「並不排除」，但他強調，該簡報的執行細節，皆遵循國安會指導進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法