國軍偵獲中國27機艦出沒 直升機徘徊環台騷擾

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（23）日公布，自昨（22）日上午6時至今日清晨6時止，偵獲共軍出動各型軍機20架次，其中有18架次逾越台海中線，進入台灣北部、西南及東部空域；另有中國軍艦7艘次與公務船1艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部示意圖顯示，中共軍機於昨日自清晨6時起，便陸續派遣各型主、輔戰機、直升機及無人機，侵擾我防空識別區。其中，上午9時20分至10時25分，共出動2架次中主戰機；另從凌晨6時起至晚間8時15分，密集出動主、輔戰機及無人機等共16架次，其中大多數進入我西南空域與東南空域。

請繼續往下閱讀...

昨下午時段，中國亦出動2架直升機，分別於下午2時許出沒於我東北、東部外海，徘徊約2.5個小時才離去。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法