愛沙尼亞買800枚標槍飛彈 配12+72套新發射器擴充反裝甲戰力

上月在美菲肩並肩演習進行實彈射擊的標槍飛彈系統。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕作為鄰接俄羅斯領土的「波羅的海」三小國之一，愛沙尼亞近年成為北約東翼防禦的「熱區」，本（5）月更主辦「刺蝟 25」（Hedgehog 25）多國演習，強化聯合作戰與區域嚇阻能量；美國國務院當地時間昨（22）日宣布向該國出售800枚標槍飛彈，並附帶72具最新研發的輕量化發射器，有效提升該國的反裝甲戰力。

美國國防安全合作局（DSCA）最新軍售公告揭示，愛沙尼亞現已獲美方同意採購800枚FGM-148F「標槍」反裝甲飛彈；不過，本次公告包含採購項目數量調整，主要在原合約的12套「輕量化指揮發射單元」（LwCLU）加購72套，使發射器總數來到84套、全案粗估金額來到2.96億美元（約新台幣87.63億元），實質擴充該國陸軍的反裝甲部隊規模。

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國軍的「標槍」反裝甲飛彈。（本報資料照）

「標槍」為雙人編制的可裝填式反裝甲飛彈系統，飛彈有效射程達2500公尺、最大射程超過4500公尺，其頂攻破壞能力也讓它獲得「戰車殺手」美名。由於該系統重量重，操作者通常會以坐、臥姿勢遂行接戰；不過，製造商近年也開發更緊緻、更輕的「輕量化指揮發射單元」來提升官兵的系統操作效率，而愛爾蘭上（4）月採購同款飛彈時，就搭配這款新發射器。

「輕量化指揮發射單元」是以現有標槍飛彈系統改良而成，其體積較現有系統縮小70%、重量減輕40%，電池壽限也提升50%；此外，其優異的光學觀測裝置，亦可獨立發揮情監偵效能，並將日、夜間觀測距離提升2倍以上，使有效射程從現有的2500公尺，提升至4500公尺之遠。

美國國防承包商RTX旗下標槍合資公司（JJV）研發的輕量化指揮發射單元。（LwCLU）。（美國RTX公司官網）

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