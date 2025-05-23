國防部3.51億請美原廠技協 為陸航CH-47SD機隊後勤支援

陸軍CH-47SD重型運輸機，隸屬航特部旗下的飛訓部空運作戰隊。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕我國陸軍現役航空兵力中，AH-1W、OH-58D戰鬥直升機和CH-47SD運輸機成軍皆逾20年，進入中壽期階段，儘管軍方內部時傳計畫汰換、增購新型直升機的風聲，但國防部目前仍持續為上述機隊強化保修能量；而據最新政府決標公告顯示，國軍未來8年將投入3.51億餘台幣，委請原廠人員來台為陸航直升機隊提供技術支援，以維後勤妥善。

政府電子採購網今（23）日決標公告指出，我國駐美軍事代表團本（5）月起委由美國在台協會（A. I. T.）執行「直升機技術支援服務」勞務案，決標金額達新台幣3億5176萬9千元，將一路履約至2032年4月底；從履約地點台南市歸仁區研判，本次勞務案應是為航特部旗下飛行訓練指揮部的CH-47SD直升機等各型機，提供7年期的原廠技術支援。

請繼續往下閱讀...

國防部今（23）日公布一項「直升機技術支援服務」的委外勞務案，決標金額3億5176萬9千元，為期七年。（擷自政府電子採購網）

CH-47SD「契努克」（Chinook）是我國於1998年向美購得、2003成軍的重型運輸機，最初採購9架、現存8架，並全數隸屬台南歸仁的飛訓部，是每年國慶空中機隊操演的常客；此外，該機也擔負人員運輸、裝備吊運，以及水袋救火的相關支援工作，該機上（4）月初就曾在烏山頭水庫實施例行性的「森林滅火水袋吊掛」訓練，強化任務效能。

值得一提的是，儘管我國的CH-47SD為CH-47D型機的數位化版本，但服役至今已逾20年，並未接受中期延壽升級（MLU）；而美國陸軍現役的CH-47F型機不只強化機身結構、提升酬載能力，也加裝電戰系統增進生存性，相較之下，我國同型機是否會有性能提升的相關規劃，有待後續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法