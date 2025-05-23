國軍組建三個海馬士火箭連 火力範圍達福建東半部

軍方在年度「精準飛彈射擊」演練中，首度在台灣射擊去年剛獲裝的美製M142「海馬士」多管火箭系統。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍去年9月開始陸續接收11套海馬士多管火箭系統，並於日前九鵬實彈射擊全員出動。國防部長顧立雄宣布，陸軍為配合海馬士多管火箭飛彈系統的籌獲，已新編一個多管火箭飛彈連，後續將配合期程再編二個連。在海馬士搭載ATACMS戰術飛彈下，打擊範圍可涵蓋福建省東半部。

美國2020年10月宣布出售台灣11套海馬士與64枚MGM-140陸軍戰術導彈系統（ATACMS），後續因美國政府取消M109A6自走砲採購案的因素，陸軍改增購18套海馬士代替M109A6的軍售案，加上先前採購11套，共採購29套。MGM-140陸軍戰術飛彈系統由64枚增加至84枚，另增購864枚精準火箭。

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而首先接收海馬士的58砲指部，自身原編制一個雷霆2000多管火箭連，轄有3個火箭排，每個排有3輛發射車、1輛指揮車與3輛彈藥車；另外日前在九鵬實彈射擊中，11輛「海馬斯」發射車全員出動，並採3、3、3、2車編隊，分成4波次射擊導引火箭彈（GMLRS），可見一個連約有9輛發射車，剩餘2輛應為訓練單位使用。

海馬士的每個發射箱模組可搭載6枚GMLRS火箭或1枚ATACMS戰術飛彈，兩者都整合了GPS導引系統，在GPS導引下具備5至10公尺圓誤差（CEP）的精準打擊能力；海馬士搭載的GMLRS火箭彈時，射程可達70至85公里，若換上ATACMS戰術飛彈則更可打擊300公里外的目標，具備顯著的戰術縱深打擊能力。

因此若部署於台灣本島，使用ATACMS戰術飛彈，最遠可直擊福建省內陸，福建省東半部都在打擊範圍內。

同是多管火箭「海馬士」與「雷霆2000」是差在哪？（劉宇捷編輯）

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