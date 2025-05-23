撤4500駐韓美軍？南韓國防部闢謠「從未與美討論縮編」

南韓國防部23日強調，從未與美方討論駐韓美軍撤離相關事宜。圖為駐韓美軍儀隊。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華爾街日報》當地時間22日引述消息人士報導，川普政府正考慮撤回4500名駐韓美軍（USFK）。對此南韓國防部23日回應，從未與美方討論駐韓美軍撤離相關事宜。

綜合媒體報導，南韓國防部23日表示，駐韓美軍是韓美同盟的核心戰力，與南韓部隊堅定不移地保持聯合防衛態勢，遏制北韓侵略和挑釁行為，為維護朝鮮半島和地區和平穩定作出貢獻。

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南韓國防部強調，今後也將與美軍保持合作，推動韓美同盟、朝著上述目標前行。

《華爾街日報》22日報導，美國國防部正醞釀將4500名駐韓美軍官兵轉移至關島等其他印太地區，但提案尚未正式送交白宮，且僅為審查中的初步方案。

美國國防部發言人就相關問題回應《韓聯社》提問時表示，目前沒有可發布資訊；白宮國安會發言人彼得．阮（Pete Nguyen）沒有談到縮編部隊問題，但強調川普政府致力實現北韓「徹底無核化」。

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