海軍將採購新型潛射魚叉反艦飛彈 內部評估需求將達100枚以上

國防部長顧立雄接受本報專訪時表示，為強化潛艦整體力丶精進系統整合效能，潛艦除配備MK-48重型魚雷外，也會籌獲潛射反艦飛彈，確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。圖為現役劍龍級潛艦發射潛射魚叉飛彈，飛彈發射破水升空的瞬間畫面。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄接受本報專訪時表示，為強化潛艦整體力丶精進系統整合效能，潛艦除配備MK-48重型魚雷外，也會籌獲潛射反艦飛彈，確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。軍方內部評估，我國計畫採購的潛射反艦飛彈，將以新型號的潛射魚叉飛彈為優先，但也不排除其他軍工公司生產的潛射反艦飛彈。

在需求數量上，軍方人士說，國造潛艦規劃為8艘，加上2艘經過戰鬥系統提升的劍龍級潛艦，潛艦部隊合計有10艘現代化戰力的潛艦，除了都會配備美製MK-48重型魚雷之外，劍龍級潛艦已配備有稍早型號的潛射魚叉飛彈，軍方將會採購新型號的潛射魚叉飛彈，配備在8艘海鯤級國造潛艦上，包括潛艦攜行量及庫儲補給規劃，未來將採購新型號潛射魚叉飛彈的數量，至少在100枚以上。

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至於採購新型號潛射魚叉飛彈的預算經費，是已經包含在2840億元的潛艦國造第三階段（7艘後續潛艦建造案）內，還是會比照長程潛射重型魚雷採購案模式，單獨編列預算採購？軍方人士則未予置評。

據了解，現役的劍龍級潛艦，同樣配備有美製重型魚雷及潛射魚叉飛彈，魚雷及飛彈的攜行量合計為28枚，國造潛艦的內部空間優於劍龍級潛艦，魚雷丶飛彈總攜行量應大於劍龍級潛艦，這也代表著連同海鯤號潛艦及後續潛艦，國造8艘潛艦的魚雷丶潛射飛彈總攜行量將可達到224枚以上，戰力相當驚人。

海軍在2014年首次進行潛射魚叉飛彈射擊，靶艦遭潛射魚叉飛彈貫穿，船身破個大洞，圖為靶艦拖回碼頭的情景。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

海軍潛艦部隊過次多次進行重型魚雷丶潛射魚叉飛彈實彈射擊，軍方人士說，在前總統陳水扁執政期間，海軍256潛艦戰隊就多次以潛艦進行重型魚雷的實彈射擊演訓，並且成功擊沉擔任共軍軍艦的靶艦，其中，光是2003到2007年之間，就在台灣西南航道海域進行4次實彈射擊，也成功擊沉4艘以老舊軍艦擔任的靶艦，東北航道海域則實施1次並擊沉靶艦。

軍方人士也指出，在美國出售潛射魚叉飛彈給我國之後，潛艦256戰隊的2艘劍龍級潛艦經過改裝工程，都具備射擊潛射魚叉飛彈的能力，軍方先前就曾在2014年10月進行過首次的潛射魚叉飛彈實彈射擊驗證，當時是由海虎潛艦擔綱，魚叉飛彈成功射擊並且破出水面升空，飛彈更是直接貫穿靶艦，造成靶艦重損失去作戰能力，也驗證潛射魚叉飛彈具備的實戰戰力。

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