中科院下個月邀無人艇廠商競爭 顧立雄揭「這個部隊」首先裝備

中信造船開發的無人艇。（資料照，記者李惠洲攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院6月將廣邀民間無人艇廠商進行靜、動態公開展示，尤其動態展示部分，將驗證各家廠商無人艇的遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力。對於日後無人艇運用，國防部長顧立雄接受本報專訪揭示，國軍兩棲偵搜大隊將增編無人艇專責部隊，陸戰隊戰車和砲兵營亦將轉型為無人機營及火力營。

中科院去年啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，期盼於今年底完成作戰測評。不過，由於台船、中信、龍德等國內造船業者，也對無人艇的領域有著深厚興趣，並且各自研製出無人艇的原型艇，為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院日前發布邀商公告，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海進行展示及測試，待日後軍種提出採購需求時，這些測試收穫，就會成為裝備規格最佳化的重要依據。

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另外，陸軍也進行組織微調，將全陸軍的無人機、無人艇業務，交由戰備訓練處主責，且將戰訓處自4組、1中心擴增為5組、1中心，部分人員從通信電子資訊處抽調，致使此單位則自5組調降為4組。

不過，顧立雄日前已揭示將於兩棲偵搜大隊將增編無人艇專責部隊，顯示整體海軍陸戰隊將優先轉型，轉型經驗將供陸軍參考。關於這一點，顧立雄於專訪中表示，除海陸逐步轉型外，陸軍也會在保留主力戰車M1A2T等部隊的同時，朝此思考方向檢討。

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