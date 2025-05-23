怎麼籌獲新型軍艦？ 顧立雄：國艦國造優先 不排斥國外來源

國防部長顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國前總統拜登任內對台軍售轉向以不對稱戰力、小型武器及零附件戰備庫存為主，原預估輪到川普第二任期，可能會像第一任期一樣售台大型載台，但現實趨勢並無明顯朝預估方向發展。國防部長顧立雄坦言，美方在傳統載台上確實有疑慮，但政府也不斷跟美方進行溝通，他說台灣每日仍要應對灰色地帶威脅，因此軍艦等傳統載台，國軍主要以「自行委製」方式籌獲，當然有可能的話，也不排斥國外來源的籌獲管道。

顧立雄接受本報專訪時表示，國軍建軍的四大面向，是不對稱戰力的建構、防衛韌性、後備戰力提升和灰色地帶應處。不對稱戰力的整建目的在建構重層嚇阻、削弱殲滅來犯之敵，能力需要具備機動、致命跟精準性，因此項目包括反艦、反裝甲飛彈等；防衛韌性整建目的在建構具有韌性的情監偵跟戰力防護措施，能力必須要有備援機制和減低敵方火力打擊等，包括防空飛彈、無人機跟機動雷達，這其實與不對稱戰力有互補性。

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不過顧立雄特別強調，他個人認為不對稱戰力需要的能力建構，不必然說就是便宜的小型武器。而且台灣是海島地區，要有相當的戰備庫存，來因應中國可能對台的多批次火力打擊，乃至於必須要「持久作戰」等，這些都必須要依照防衛作戰計畫強化所需的武器裝備。

顧立雄另說，美方也相當重視後備戰力，所以國軍不只在常備部隊要建構上述能力，後備戰力也要建構同樣的能力，在常後一體的概念下，「所需要的武器數量，也就要比我們現在所擁有的還要再增加更多」。因此，國防預算達到GDP3%，也算「應該要有的基本目標」，甚至我們將這些能力建構完全充足後，在其它也要精進的面向上，「預算可能可以再增加」，所以不對稱戰力跟國防預算的增加，不是矛盾概念。

顧立雄指出，雖然美方在傳統載台上有憂慮，但我們也一直與美方溝通，表示灰色地帶應處仍然是台灣每日要面對的，特別是在心理、認知戰部分。所以在海上的軍艦等傳統載台，國軍就以「自行委製」的方式來籌獲，「這個也要耗費相當預算」。

顧立雄補充，未來要以能夠應對敵方兩棲進犯與反封鎖護航作為核心目標，考量系統可靠性和後勤維護成本，原則上採國艦國造進行，當然有可能的話也不排斥國外來源的籌獲。

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