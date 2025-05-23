可強化國軍聯合作戰效能 前空軍預警機中隊長籲爭取採購E-2D預警機

我國空軍爭取採購6架E-2D預警機，圖為美軍同型機自航艦起飛情形。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國空軍為強化偵搜預警能力，向美國爭取採購6架E-2D預警機，美方雖未明確否決這項採購提議，但也未給予台灣積極正面的回應，曾任空軍預警機中隊長的翁嘉民發表專文，呼籲台灣應極爭取採購，因為E-2D預警機既符合「不對稱作戰」指導，還可強化國軍聯合作戰效能，具有水面目標偵測能力，將敵軍海上動態情資，迅速分享給友軍部隊。

曾擔任E-2預警機種子教官的翁嘉民建議，若採購案能夠達成，可仿效法國海軍作法，在新機交運前，借用美方退役（封存）同型機執行戰備，另可研議租用美軍E-2D預警機，提前換訓、縮短新機交運期程，避免產生戰力間隙。

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我國空軍的E-2K預警機。（本報資料照，記者游太郎攝）

以下為翁嘉民向軍武頻道投書，發表的「關鍵的少數—空中預警機」一文，軍武頻道以全文完整呈現如下：

日前，印度與巴基斯坦爆發空戰，雙方空中預警機運用，已成為話題焦點；然先前媒體報導，美方恐再以不符合「不對稱作戰」指導，且交運期緩不濟急為由，拒售我先進的E-2D鷹眼預警機，遂引發輿論熱議，尤其我空中預警機成軍將屆30週年，對空防貢獻不可言喻，然面臨數量不足、性能老舊與消失性商源等困境；針對敵情威脅，筆者身為預警機老兵，除強烈呼籲加速建構先進預警機，對於大眾長期誤解，也提供個人看法：

一、預警機符合「不對稱作戰」指導

共軍目前除擁有第五代匿蹤戰機，在總數量亦大幅領先，我方不可能盡耗寶貴國防資源，與敵在主力戰機實施軍備競賽，故應採美軍不對稱作戰理論中「手段不對稱」策略，另以高性能空中預警機為核心，優化國軍整體C4ISR-K擊殺鏈，強化制空統合戰力，嚇阻預防敵軍進犯，國防部應該秉此論點持續向美方爭取。

二、政府財力並無匱乏疑慮

我國軍事採購在國際間一向信用良好，從無積欠或延遲付款紀錄，曾在1990年代，創下同時接、換裝國產IDF、美製F-16、E-2T，以及法製幻象2000-5等4款新型機種的「世界紀錄」，尤其賴總統已宣示，明年起將提高年度軍費至GDP 3%，無論採年度預算或特別預算，均有充裕的財力，在採購新型預警機的同時，不至排擠其他重要軍事投資。

三、可強化國軍聯合作戰效能

E-2D機械-電子雙工偵測雷達，可彌補陸基雷達死角，其先進性能更足讓敵第五代匿蹤戰機無所遁形，若能擴展Link -16數量與功能，輔以同步接戰能力（CEC），配合F-16V戰機與AIM-120中程飛彈，採A射B導戰術，可有效遂行遠距精準接戰；尤其，E-2D具有水面目標偵測能力，將敵軍海上動態情資，迅速分享給友軍部隊，提升戰場透明化，充分發揮聯合作戰效能。

四、戰場存活與戰力保存作為

有人質疑預警機昂貴又無武裝，易於地面遭敵導彈摧毀，事實上我軍所有重要武器裝備，都面臨相同威脅，故應籌建6-8架足夠數量E-2D預警機，採機動部署、分散配置方式，進駐於不同的基地，而E-2還具可摺機翼、機體低矮，必要時還可疏散至東部洞庫或民用機場，同時應提升現有棚廠與掩體強度，建立熱加油能量，以縮短整備與再出勤時間；尤其預警機派遣運用時，主力戰機、陸基與艦載防空系統，須配合提供多重空域掩護，以提升戰場存活率。

五、租借美軍預警機

仿效法國海軍作法，在新機交運前，借用美方退役（封存）同型機執行戰備，另可研議租用美軍E-2D預警機，提前換訓、縮短新機交運期程，避免產生戰力間隙。

我國空軍現役E-2K預警機。（資料照，記者劉宇捷攝）

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