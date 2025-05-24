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中共23機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（24）日表示，從昨天至今晨6時止，偵獲中共解放軍軍機8架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域6架次，以及軍艦13艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
據國防部所公布圖資，中國於23日上午6時至24日上午6時，合計派出4波軍機活動，首先是昨下午3時15分至5時20分，一架次直升機在我東北外海活動。其次為上午6時至下午5時，出現2架次主戰機及無人機，長時間沿海峽中線活動。
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再來是昨上午6時至下午1時，有4架次主、輔戰機及無人機在我西南防空識別區內活動。最後，昨上午10時至中午12時，又有一架直升機在我東部外海徘徊。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。