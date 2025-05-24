顧立雄視導中部山區海軍雷達站 與子儀軍艦通話感謝護衛海疆

顧立雄昨天赴中部地區視導，慰勉高山偏遠駐軍，聽取工作整備內容及近期重大任務執行現況，關心各項設施及環境。（圖：軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄昨天前往中部地區視導部隊，並在中部高山偏遠的海軍雷達站，透過通訊設備與執行任務的子儀軍艦通話，顧立雄感謝艦上官兵戮力戰訓本務，日夜護衛海疆，才能使國人有安全的生活環境；他期勉海軍官兵，持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的海上部隊。

顧立雄本週接受本報專訪時表示，為強化快速打擊能力，海軍陸戰隊所屬戰車營及砲兵營，已轉型為無人機營及火力營等專責部隊；兩棲偵搜大隊也將增編無人艇專業部隊，配合攻擊無人艇籌獲期程擴大編組，提升濱海打擊能力。

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顧強調，雖然美方在傳統載台部分有些猶豫，但政府一直與美方溝通，台灣每日仍須面對中國對台灰帶襲擾的應處，主要在心理、認知戰部分，尤其軍艦等海上傳統載台，原則上國軍採以自行委製方式籌獲，當然也不排斥國外來源；未來海軍要以能夠應對敵方兩棲進犯與反封鎖護航做為核心目標，並考量系統可靠性及後勤維護成本。

端午假期將屆，顧立雄昨天赴中部地區視導，慰勉高山偏遠駐軍，聽取工作整備內容及近期重大任務執行現況，關心各項設施及環境。顧立雄表示，感謝駐守偏遠山區的官兵，在艱困的環境中，克服氣候及生活環境的挑戰，持續發揮聯合情監偵效能，為捍衛國家主權、守護海空域安全默默付出。

視導過程中，顧立雄也透過通訊設備，與執行任務的子儀軍艦通話，親自感謝艦上官兵戮力戰訓本務，日夜護衛海疆，才能使國人有安全的生活環境。

顧立雄昨天視導海軍位在中部高山的雷達站，並透過通訊設備，與執行任務的子儀軍艦通話，親自感謝艦上官兵戮力戰訓本務，日夜護衛海疆，才能使國人有安全的生活環境。（圖：軍聞社提供）

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