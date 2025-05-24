對在野黨領袖提出國安簡報 退休官員提醒：接觸機密也應赴中列管

賴清德總統在520發表執政週年談話時表示，規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統賴清德指示國安團隊，著手規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，退休的國安官員今天提醒政府，「重要國安情勢簡報」內容若涉及程度不一的機密事項，聽取簡報的在野黨主席或是由其指定陪同人員，均應列為「涉密對象」，遵守保密規定，並且必須配合赴中管制規定。

這位曾在國安團隊任職丶目前退休的前政府官員說，無論對象是誰，只要是業務上能接觸機密的政府人員丶或是受邀請聽取具有機密等級業務報告的民意代表丶在野黨領袖或是民間人士，均應遵守保密規定，否則前頭聽國安報告，後頭就對外洩露報告內容，這對國家情報機制的運作會是一個很大的危機，安全機制若被破壞，國家安全就有重大危機。

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他指出，政府對特定人士提供有關國安領域的簡報，過去只有在總統大選時，由國安局對經過正式登記的各組正副總統候選人提出過，依國家法令規定提供的安全簡報有兩大項，一是特勤安全工作簡報，另一項則是國家安全情勢簡報，讓正副總統候選人對國家情勢有所了解。

此次的「重要國安情勢簡報」，賴總統已責請國安會進行相關的規劃，內容將涵蓋國安丶國防丶交丶兩岸及關稅因應作為等等。總統府秘書長潘孟安已分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，告知若有具體時程形式將再告知。

總統府發言人郭雅慧先前表示，這是首次向在野政黨領袖進行的國安簡報，為求慎重並嚴謹相關作業，總統已責請總統府秘書長潘孟安負責前期溝通協調，並由國安會參考先進國家經驗與國家安全事務需要，就簡報安排進行統籌規劃中。

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