德裝甲旅二戰後首常駐立陶宛 立國宣布明年國防經費達GDP5％

因應俄羅斯威脅，德國陸軍首次於二戰後在立陶宛成立常駐第45裝甲旅。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應俄羅斯威脅，德國陸軍於二戰後首次在立陶宛成立常駐第45裝甲旅，德國總理梅爾茨22日訪問立陶宛首都維爾紐斯，與立陶宛總統瑙賽達共同見證成軍典禮。他強調「立陶宛安全即是德國安全」，該單位將成為德國協防歐陸盟邦的具體象徵，有助嚇阻俄國侵略威脅、加強維護區域穩定。

英國《衛報》報導，梅爾茨在國防部長佩斯托瑞斯陪同下到訪維爾紐斯，並與瑙賽達及立陶宛防長薩卡利埃內，一同前往維爾紐斯大教堂廣場，出席德軍第45裝甲旅成軍儀式。

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暱稱「立陶宛旅」的第45裝甲旅，是德國二戰後首支常駐國外的武裝部隊，首批約500名官兵已於4月抵達立陶宛，滿編規模為4800名官兵與200名文職人員，預計2027年達全作戰能力（FOC），藉此發揚機動打擊戰力，加強嚇阻俄國侵略威脅。

瑙賽達推崇本次部署行動是立陶宛國史上的關鍵時刻，為兩國共享民主價值與深化戰略夥伴關係做出重要貢獻；他同時宣布，明年國防預算將提升至國內生產毛額（GDP）的5%，呼應美國對北約盟國的呼籲，持續精進國防建軍。

梅爾茨稍早在記者會上強調，兩國安全緊密相連，也示警俄國正意圖採取「侵略性修正主義」（aggressive revisionism）、片面重繪歐洲地圖，其領土野心不僅止於烏克蘭，更已嚴重威脅歐陸共同安全；因此，德國在立陶宛部署一支完整旅級部隊，實踐維護北約東翼安全的堅定承諾。他也宣示，2032年將國防預算提升至GDP的3.5%，並將持續增產武器彈藥，滿足本國與盟邦防衛需求。

不過，德國之聲報導，德國現在的問題是如何找到總共4800名士兵和200名文職雇員自願遷往立陶宛居住數年，先前聯邦議院已通過「時代轉折條款法」，讓駐外人員有更高的津貼和福利；立陶宛方面也承諾會盡可能為德國士兵及其家屬創造最好的條件，包括德軍可免租金使用立陶宛地產、自行決定武器彈藥的儲存以及運作軍事郵局。此外還可以建立德語幼兒園和學校，學校按照德國課程進行教學並頒發德國資格證書，並受立陶宛承認。

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