波蘭積極建設北約東翼防禦 調動消波塊建防線、雷區

波蘭積極建設東歐北約東翼防禦，於俄羅斯、白俄羅斯邊界建設長達700公里的「東盾」防禦工事。（圖取自波蘭通訊社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭積極建設東歐北約東翼防禦，於俄羅斯、白俄羅斯邊界大規模建設長達700公里的「東盾」（East Shield）防禦工事，為快速建設防線，波蘭已調動大量消波塊充當龍牙反戰車設施，並設立避難所、雷區和射擊陣地，這種施工區域總共有高達30個地點同步進行。

軍聞網站「Defence 24」報導，波蘭副參謀長喬斯內克中將（Stanisław Czosnek）昨日率媒體團視察波蘭邊境瓦爾米亞-馬祖里省的東盾工事工程，波蘭的安全環境已顯著惡化，雖然處於混合戰爭狀態，但波蘭已領先形勢，早早就開始防禦行動，建設東盾計畫。

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他指出，該計畫還包括偵察、預警、防化、後勤、部隊保護、機動和反機動系統、統一通信，以及根據軍隊建設醫療基礎設施，設想開展的活動不僅限於邊境。同時工程開工近一年後，民眾對私人財產被剝奪或居民被遷移的擔憂並未發生，因為主要使用國有地、軍事設施和地方政府財產。

軍事工程局長瓦夫日尼亞克少將（Marek Wawrzyniak）則表示，去年宣布的國家預算中就有100億茲羅提（約新台幣798億）用於初期計畫，該計畫也能使用《歐洲防務白皮書》的歐盟資金。

報導指出，光是邊境地區，為延緩入侵者速度，東盾也計畫建造緊急橋樑。對於寬度不超過250公尺的河流，每四座現有橋樑將配備一座備用橋樑；寬度達100公尺的溪流則是每10座橋樑中就有1座。從經驗表明，建造臨時橋樑的準備工作可能需要數月，但工兵只需兩天就可建成。

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