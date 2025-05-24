美海軍中型登陸艦來不及 陸戰隊先買新型登陸艇

受限於美國海軍成本增加，中型登陸艦不斷被推遲，對此陸戰隊只能先購買兩艘新型中型登陸艇（ASC-M），作為與海軍的妥協過渡方案。（圖取自Birdon公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊積極朝分散式部署及遠征前進基地作戰（EABO）轉型，為了在太平洋地區實現跨洋機動，亟需中型登陸艦運載部隊、裝備及物資。不過受限於美國海軍成本增加，中型登陸艦計畫不斷被推遲，對此陸戰隊只能先購買兩艘新型中型登陸艇（ASC-M），作為與海軍的妥協過渡方案。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國陸戰隊作戰實驗室（MCWL）發布新聞稿表示，已選擇澳洲Birdon造船公司來設計和建造兩艘原型船，第一艘預計將於今年夏天開始建造。

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Birdon公司表示，ASC-M 設計將能夠運載最多40名全副武裝或54噸貨物，這些船隻長150英尺（45.7公尺），寬30英尺（9.1公尺），船艏有登陸坡道，可以下降進行裝卸。

但報導指出，這也代表ASC-M的尺寸與目前美國海軍和陸軍服役的各種登陸艇（LCU）大致相同，但有效載荷能力較小。相較之下，海軍正在採購的新型LCU 1700，長139英尺（42.3公尺），寬31英尺（9.4公尺），卻能夠運載更多全副武裝士兵或貨物。

Birdon公司表示，ASC-M確實提供了顯著的「機動性、穩定性和遠程遠洋運輸能力」。為了確保在未知海灘上安全登陸，Birdon與專業聲納公司合作開發並整合先進的聲納系統，使操作員能夠探測到障礙物並評估船隻前方的海灘坡度。該船設計用於在比現有登陸艇可支援淺得多的坡度中進行登陸和脫灘，提供更強、安全的兩棲作戰能力。

Birdon公司補充，ASC設計還採用先進的加油系統，可實現高效的船對船或船對陸地的燃料輸送，在惡劣環境下擴大作戰範圍和靈活性。”

ASC-M的渲染圖則顯示，它配備了至少兩個遙控武器站，兩個武器站似乎都配備了一門30公厘M230機砲和一挺7.62公厘機槍。船尾的甲板上還可以看到一挺12.7公厘機槍。

報導指出，團隊著重於先進的設計概念，以提高建造自動化程度，從而建造時間，可在1年內投入施工。

多年來，海軍陸戰隊一直與海軍合作，計劃讓海軍採購18至35艘中型登陸艦（LSM）的艦隊，以支援遠征前進基地作戰。然而，對未來設計成本和其他問題的擔憂不斷推遲了LSM計畫的進度，第一艘LSM最早也要到本世紀末才能交付。因此，從2023年開始，陸戰隊和海軍就一直在為LSM和所謂的海和機動方案 （LMBS） 制定分階段的辦法。

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