好想贏巴基斯坦 印度將布拉莫斯飛彈裝上米格、幻象和光輝戰機

「布拉莫斯」是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務。（取自DRDO官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期印度在與巴基斯坦衝突中未居優勢，甚有飆風戰機被巴基斯坦擊落的傳言甚囂塵上。外媒報導，印度計畫推出新版布拉莫斯飛彈，將飛彈與米格-29、幻象2000和光輝戰機整合，讓更多型飛機可掛載超音速飛彈，增強對地打擊能力。

軍聞網站「DEFENCE SECURITY ASIA」報導，繼布拉莫斯飛彈可從蘇-30發射後，印度決定將研究新一代布拉莫斯飛彈，使米格-29、幻象2000和國造光輝輕戰機皆能掛載並發射。

請繼續往下閱讀...

報導指出，布拉莫斯-A飛彈長度為6公尺，重量約為1.5噸，已比上一代長度8公尺、2.5至3噸的重量緊湊得多，據傳新一代的布拉莫斯-NG飛彈重量會減輕至1.3噸。該飛彈的速度超過3馬赫，仍然是全球現役中速度最快的超音速巡航飛彈，它縮短了敵方的反應時間，並使敵方防空攔截時間表更為複雜。

布拉莫斯飛彈射程約為290公里，符合飛彈科技管制建制（MTCR）條約的限制，但新一代飛彈射程機來到450至600公里。

報導指出，印度的蘇-30MKI機隊，較小的布拉莫斯-NG型號允許每架飛機攜帶兩到三枚飛彈，與單枚布拉莫斯-A配置相比，首次打擊殺傷力顯著增加；在整合布拉莫斯-NG飛彈的同時，印度空軍還在升級另外20架蘇-30MKI 飛機，以支援空射布拉莫斯-A飛彈，該飛彈已能在印度空軍機隊40架飛機上裝備。當2027年升級完成，印度空軍將總共運作60架配置為布拉莫斯-A飛彈的Su-30MKI，從而組成第三個專用「布拉莫斯」飛彈的戰機中隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法