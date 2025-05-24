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CM12戰車汰除等「刣肉」 陸軍：已全數送到兵整中心「拆零納補」

2025/05/24 13:03

陸軍司令部今天表示，陸軍CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心；另針對現役戰車共通性料件執行拆零納補作業。（資料照）陸軍司令部今天表示，陸軍CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心；另針對現役戰車共通性料件執行拆零納補作業。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄接受本報專訪時表示，國軍秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則建軍備戰，也正全面檢討調整三軍兵力結構。他表示，凡不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期等裝備，都要有決心淘汰，空出庫存並降低維保成本，其中包括民國115年起逐年汰除CM12戰車，並以無人機部隊取代。

陸軍司令部今天表示，陸軍CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心；另針對現役戰車共通性料件執行拆零納補作業。

我國向美採購108輛M1A2T戰車，部署在北部地區，擔負戰備任務，至於陸軍現役的戰車命運則是大不相同，M60A3戰車將會依計畫進行性能提升丶持續擔任戰備，CM11戰車則是會分批封存，至於曾是陸軍戰車主力的CM12戰車，先前已經封存處理，將依期程汰除。

CM11戰車（勇虎型戰車，又稱M48H戰車）因車內空間有限，性能提升的可行性不高，且目前仍有許多部隊在使用，未來將會分批進行封存。至於CM12戰車，軍方當年是利用生產CM11戰車時，採購射控系統額外多出的100套設備，對M48A3戰車進行改裝而成，數量為100輛，但因為妥善率不佳，早已退出本島防衛主力角色，全數汰除可節省維護保養成本。 

我國向美採購108輛M1A2T戰車，分階段部署在北部地區，擔負戰備任務。（圖：取自美軍DVIDS網站，記者吳哲宇製表）我國向美採購108輛M1A2T戰車，分階段部署在北部地區，擔負戰備任務。（圖：取自美軍DVIDS網站，記者吳哲宇製表）

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