自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

基輔遭俄軍無人機飛彈襲擊 俄烏戰俘交換持續進行

2025/05/24 16:39

俄羅斯於今（24日）凌晨對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少14人受傷。（路透）俄羅斯於今（24日）凌晨對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少14人受傷。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯於今（24日）凌晨對向基輔發動大規模無人機和飛彈攻襲，造成多棟公寓大樓受損，至少14人受傷，這次攻擊發生在俄烏雙方展開重大換俘行動的數小時後。

綜合《路透》等外媒報導，烏克蘭空軍指出，俄軍在夜間向烏國各地目標發射14枚彈道飛彈，並出動250架遠程無人機，主要目標是基輔。

基輔軍事管理局局長特卡琴科（Timur Tkachenko）補充，德尼普羅（Dniprovskyi）一棟公寓樓有2層樓失火，北部奧波隆區（Obolon）購物中心遭碎片擊中，並引發火災。

據悉，這場空襲正值俄烏展開戰爭以來最大規模的戰俘交換第一階段之後，烏國和莫斯科預計將交換2000人，雙方各1000人，交換行動從23日開始，持續至26日。

獲釋烏克蘭人抵達切爾尼戈夫時，受到親人熱烈迎接。從2022年被俘的烏克蘭士兵塔拉索夫（Oleksandr Tarasov）向媒體透露，「直到這一刻我都不敢相信這會發生」、「我只是很高興能回來......我只想和我的親人說話」。

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，第1階段已有390人被釋放，並強調持續努力確認所有被俘者的身分，確保將每位烏克蘭人帶回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中