基輔遭俄軍無人機飛彈襲擊 俄烏戰俘交換持續進行

俄羅斯於今（24日）凌晨對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少14人受傷。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯於今（24日）凌晨對向基輔發動大規模無人機和飛彈攻襲，造成多棟公寓大樓受損，至少14人受傷，這次攻擊發生在俄烏雙方展開重大換俘行動的數小時後。

綜合《路透》等外媒報導，烏克蘭空軍指出，俄軍在夜間向烏國各地目標發射14枚彈道飛彈，並出動250架遠程無人機，主要目標是基輔。

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基輔軍事管理局局長特卡琴科（Timur Tkachenko）補充，德尼普羅（Dniprovskyi）一棟公寓樓有2層樓失火，北部奧波隆區（Obolon）購物中心遭碎片擊中，並引發火災。

據悉，這場空襲正值俄烏展開戰爭以來最大規模的戰俘交換第一階段之後，烏國和莫斯科預計將交換2000人，雙方各1000人，交換行動從23日開始，持續至26日。

獲釋烏克蘭人抵達切爾尼戈夫時，受到親人熱烈迎接。從2022年被俘的烏克蘭士兵塔拉索夫（Oleksandr Tarasov）向媒體透露，「直到這一刻我都不敢相信這會發生」、「我只是很高興能回來......我只想和我的親人說話」。

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，第1階段已有390人被釋放，並強調持續努力確認所有被俘者的身分，確保將每位烏克蘭人帶回家。

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