一戰潛艦沉沒逾一世紀 清晰樣貌首度曝光

美軍潛艦「F-1」100多年前在加州海岸附近訓練時沉沒，美國伍茲霍爾海洋研究所近期進行水下探勘，拍攝到「F-1」的清晰樣貌。（圖擷取自伍茲霍爾海洋研究所官網。）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在第一次世界大戰期間，美軍潛艦「F-1」在加州海岸附近訓練時沉沒，而在「F-1」沉沒逾一世紀後，美國伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）近期公開「F-1」的水下高畫質照片，讓世人得以一窺「F-1」潛艦全貌。

美軍潛艦「F-1」船體破了大洞。（圖擷取自伍茲霍爾海洋研究所官網。）

根據美國《CBS》報導，美軍潛艦「F-1」於1917年12月17日，在加州聖地牙哥附近的海面上進行訓練，不過在訓練過程中，卻與姊妹艦「F-3」相撞，從事發到沉沒僅僅10秒，潛艦上24名船員僅5人獲救，有19人因此罹難，與潛艦長眠於近400公尺深的海底。「F-1」沉沒之後，要等到1972年才被再度發現，當時美國海軍正在附近海域尋找一架噴射戰機。

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研究小組還拍到潛艦「F-1」周邊海域中一架「復仇者」魚雷轟炸機，該機於1950年墜毀。（圖擷取自伍茲霍爾海洋研究所官網。）

伍茲霍爾海洋研究所透過新聞稿 指出，研究所與美國海軍研究辦公室（ONR）、海軍歷史與遺產司令部（NHHC）合作，在今年2月24日至3月4日進行水下探勘，伍茲霍爾海洋研究所使用載人潛水器「阿爾文號」以及無人潛水器「哨兵號」對潛艦「F-1」進行拍攝。此外，在「F-1」沉沒海域周邊有一架用於訓練用途的「復仇者」魚雷轟炸機，該機於1950年墜毀。

研究小組領導人、伍茲霍爾海洋研究所高級駕駛員史崔克羅特（Bruce Strickrott）表示：「一旦我們確認了這艘沉船的身份並確定潛水行動安全後，我們就能夠以前所未有的視角拍攝潛艦。作為一位美國海軍老兵，能和海軍研究辦公室、海軍歷史與遺產司令部的同仁們一同搭乘潛水器前往F-1殘骸旁，這是莫大榮幸。」

研究小組共進行7次潛水探勘，利用先進聲納系統，可以描繪出潛艦沉沒地點與周邊海底環境的詳細地圖，並利用高畫質相機拍攝潛艦特寫照片，重建「F-1」的3D模型。

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