普廷慢磨烏克蘭和談 川普「佛系耐心」引關注

美國總統川普（右）在烏克蘭和談議題上，對俄羅斯總統普廷（左）展現異常耐心，引發外界對其策略的關注與討論。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞網站《Axios》報導，美國總統川普在烏克蘭和談議題上，對俄羅斯總統普廷展現異乎尋常的耐心。儘管普廷屢屢拖延、鮮有妥協，川普卻一再調整立場配合對方。此舉引發外界質疑，擔心川普正被普廷「牽著鼻子走」，但白宮堅信普廷即將提出具體和平方案。

報導指出，川普已給普廷不少甜頭，例如未促成停火、未追加制裁，甚至讓北約內部出現裂痕。向來不以耐性著稱的川普，這次卻給予普廷極大空間。他偶爾坦言普廷可能在「拖時間」，但在本週一通話後，他態度更顯柔軟，不僅否決制裁提議，還放棄調解角色，轉而稱讚俄方願意闡述和平條件。

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川普曾提議在梵蒂岡舉行和談，白宮官員透露，俄方將帶來一份「和平備忘錄」，勾勒停火與終戰藍圖。然而，俄羅斯外長拉夫羅夫卻質疑，梵蒂岡作為兩大東正教國家的會談地點是否合適。同一時間，烏克蘭對下一輪談判毫無頭緒，而俄軍對基輔發動迄今最大規模的飛彈與無人機攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基痛批這是拖延戰術，呼籲國際社會加大對俄國制裁力度。

報導揭示，美國與歐洲對俄立場明顯分化。英國與歐盟上週對俄祭出新制裁，盼美國跟進，但川普斷然拒絕，讓盟友困惑不已。相較於對澤倫斯基的強硬，他曾在白宮橢圓形辦公室斥責對方並暫停情報與軍援，川普對普廷採取溫和策略，承諾減免制裁並改善經濟關係，宛如揮舞「胡蘿蔔」而非「大棒」。分析認為，川普似有抽身之意，而非強力施壓普廷。

前美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）不客氣地說：「普廷在敷衍我們。」她敦促美國與歐洲聯手加大對俄壓力。白宮則反駁，川普的外交努力已說服普廷準備和平備忘錄。川普本人也強調，儘管對普廷強硬在政治上更討喜，但友好相處才能結出果實。

《Axios》觀察，川普雖耐心等待，但共和黨內已蠢蠢欲動。以川普盟友參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）為首的陣營，準備對購買俄羅斯石油的國家（特別是中國）課徵500%重稅，作為「黑臉」備案。然而，目前川普仍選擇靜觀普廷下一步棋。

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