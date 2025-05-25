練兵越來越實戰化 陸戰66旅「排戰鬥射擊」還要因應無腳本狀況

海軍陸戰隊66旅官兵日前參加「排戰鬥射擊」訓練。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍因應敵情威脅講求「實戰化」練兵，繼前年起推動一系列單兵「實戰化射擊」後，也實施多人、進階版本的訓練模式。根據軍方公開訊息，海軍陸戰隊66旅官兵日前參加「排戰鬥射擊」訓練，並非單純打靶，還得就教官隨機下達的敵情狀況，就地掩蔽與射擊，並與同袍協同作戰，藉由仿真訓練，熟悉戰場環境與指揮流程。

國軍2022年起試行「實戰化射擊」，受測官兵須持槍躍進至指定位置後，採取臥、跪、立姿朝不同槍靶射擊，還得排除卡彈等隨機狀況，與以往僅參與定點臥射的訓練模式大不同，國軍於2023年起全軍實施，去年起恢復徵集的一年期義務役男也得受訓。軍方規劃，在驗證單兵實戰化快速反應射擊之後，接續推出班級、排級訓練，強化協同作戰能力。

參加「排戰鬥射擊」訓練的海軍陸戰隊66旅官兵，需配合教官下達隨機狀況作出應變。（軍聞社）根據《軍聞社》23日報導，海軍陸戰隊66旅步二營日前於南部地區訓場，實施「排戰鬥射擊」訓練課程，這次的排戰鬥射擊訓練，模擬貼近戰場實景，並要求排級建制幹部以狀況演練與臨機狀況應處，帶領官兵攻佔想定目標區域。因此，演練單位受命後的各項處置，包括偵查、沙盤推演、計畫作為、部隊戰術行進、目標區偵查、掃蕩、鞏固與整頓等。

值得注意的是，這次參與排戰鬥射擊訓練的陸戰隊官兵，訓練模式與以往的定點射擊、固定隱蔽掩蔽障礙物不同，必須因應教官隨機下達的敵情狀況，隨時就地尋找隱掩蔽，並且克服因爲實彈與高壓環境、戰鬥行進而產生的急促呼吸和緊張情緒，靈活運用立姿、跪姿、臥姿等不同方式進行射擊，藉此增強官兵對戰場與建制武器的熟稔度，同時強化小部隊戰鬥的基礎認知與作戰能力。參加「排戰鬥射擊」訓練的海軍陸戰隊66旅幹部，透過無線電與其他單位通聯。（軍聞社）

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