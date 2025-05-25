借鑑印巴「視距外」空戰 國防院學者：我可獲更遠飛彈、E-2D預警機

印度人民在印軍發動「辛多爾行動」後，在飛機殘骸旁圍觀。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕印度、巴基斯坦5月爆發武裝衝突，兩國空軍在各自空域進行視距外空戰，外界認為巴國在這場空戰佔上風。國防院學者高志榮近日分析，從印巴空戰的案例檢視我國防衛，雖台海縱深具備空射視距外飛彈防禦的彈性裕度，但亦應掌握其他對空飛彈情報，同時可再提出籌建更遠飛彈、E-2D預警機等需求。

（全文「印度對巴基斯坦發起「辛多爾行動」之我見」，刊登於國防院網站即時評析專區，由國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

前言





根據《華盛頓郵報》對網上發布的十多張圖片和影片證據審查，印度空軍在5月7日周三上午，對巴基斯坦和巴控喀什米爾地區發動的襲擊中，似乎損失了至少兩架戰鬥機，其中包括一架最先進的機型，殘骸證實與印度空軍至少兩架法國製造的戰鬥機相符，一架陣風和一架幻象 2000 戰鬥機，印度軍方和外交部並沒有針對評論回應。此事件殊值研究，以作為我建軍備戰及軍事行動修調參據，本文從事件內容概述、空中視距外作戰作法影響及結語，析論如後。

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事件內容概述





印度對巴基斯坦境內的襲擊，是為了報復上個月在印控喀什米爾發生針對遊客的致命武裝攻擊；隨後幾天，兩國互相指責無人機侵犯邊境，將兩國推到了全面衝突的邊緣。

印度7日展開「辛多爾行動」，空襲巴基斯坦控制的喀什米爾地區9處設施，雙方未離開各自空域，而是在距離最遠160公里外互射飛彈，巴國兵力採守勢態勢，於空中部署各式戰機40餘架及預警機1架，印度則針對恐怖組織基地，編組各式戰機約72架執行域外攻擊任務。

巴基斯坦向中國採購的殲-10C戰機。（法新社）飆風戰機被擊落的地點是在印度距巴基斯坦邊境約80公里處。因此，顯然這架編號BS001的飆風戰機是被遠距離飛彈所擊中。巴基斯坦外長達爾指出，巴國從中國引進的J-10CE戰機擊落飆風戰機。從巴國外長指出，衍生問題一、如何在這麼遠的距離使用PL-15E（射程145公里）來攻擊飆風？問題二、有一說是巴基斯坦藉由ZDK-03的空中預警機A射B導的結果？問題三、還是地面前推部署的紅旗9防空飛彈所為？如果是問題三，則較無爭議需討論，而問題一及二為視距外作戰問題，需續研究作戰作法可能性。

空中視距外作戰作法影響





Fighter Tactics文章敘述有關鷹獅、飆風、颱風、F-22等新一代戰機，在視距外空戰原則下的論述，該報告以颱風戰機攜掛流星飛彈（射程約200公里），執行空對空任務對抗演練，流星等下一代 MRAAM（medium-range air-to-air missile）的關鍵在於更大的射程和推進能量，結果是「不可逃脫區」（no-escape zone）變得更大，該區域環繞目標，並使目標無法操作最大性能轉彎，完成反向180度脫離之飛彈射擊的最近範圍，距離提升到80公里（原一般中程飛彈約為30公里），由上述可知，只要在不可逃脫區外機動採防禦轉彎或脫離，就可確保生存，另在溼度及能見度較差的情況下，飛彈搜索頭雷達可能很難確認是否找到目標，這即是流星飛彈須將飛彈位置回傳，再由導引飛機給予攻擊指令的雙向數據鏈的原因之一。

瑞典空軍戰術資料鏈系統（TIDLS）可以在完整的雙向連結中連接多達四架飛機，運作距離為500公里，並且具有很強的抗干擾能力。其基本模式包括能夠在戰術資訊系統上顯示編隊中所有四架飛機的位置、方位和速度，包括燃料和武器狀態等基本資訊。瑞典空軍已證明該優勢，包括能夠將編隊擴展到更廣泛的區域。

資料鏈的一個基本用途是「無聲攻擊」。對手可能意識到自己正被飛彈射程之外的戰鬥機雷達追蹤。他可能沒有意識到另一架更近的戰鬥機正在接收此追蹤數據，並且正準備在不使用自身雷達的情況下發射飛彈。

基此，考量J-10CE戰機雷達鎖定距離應無法滿足PL-15E飛彈最遠射程，故將其雷達靜默前推部署，如預警機能使用雷達追蹤及傳輸TIDLS引導飛彈攻擊，其雷達追蹤精度、飛彈導引碼址組數限制及時間軸換算傳輸，雖能大致接戰，然應會造成飛彈前置鎖定誤差及接戰數量限制影響，經查證，巴基斯坦己在今年三月將ZDK-03預警機全數飛回中國升級，由成都飛機公司負責進行，增加其搜索距離與電戰攻擊能力。故巴基斯坦應是派遣SAAB2000機載PS-890 Erieye上一代平衡木雷達執行，搜索精度應較不足，其國產Link-17來跨精度及時間軸整合，於引導飛彈攻擊時，當遭遇目標機飛彈防禦轉彎時，戰機轉彎加速G力及速度大小，將使預警機回傳導引飛彈前置數據方向運算更加困難，飛彈極可能無法追蹤到目標而攻擊失敗。

結語





此次印巴雙方空中作戰行動，讓我們感受到《孫子兵法‧九變篇》有云：「勿恃敵之不來，視吾有以待之。」備戰的重要性，台海縱深使我國對空射視距外飛彈的防禦已有彈性裕度，而當面及水面地對空飛彈，亦應時時情報掌握，鍵入戰機任務規劃系統及電戰版本更新整備，以強化應急作戰整備。

F-16戰機AIM-120C8飛彈160公里，但相較中國PL-15飛彈200公里略短，雙方對峙時，雖可航跡向外側轉防禦，壓縮其飛彈距離，至等勢距離快速轉向射擊，雙方至不可逃脫區前都須脫離，故再提出更遠飛彈需求亦屬重要。

數據鏈路的精度、飛彈導引碼組及時間等演算強化（可考量如E-2D具有CEC飛彈導引能力等）籌建，亦為後續建軍備戰要項。

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