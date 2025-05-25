「光劍」出鞘！日本神秘雷射加農砲首度曝光 無人機終極殺手現身？

日本防衛裝備廳展示的車載雷射系統運作示意圖，圖中標示出雷達、電池、雷射產生系統（LASER GENERATOR SYSTEM）及掩蔽部（SHELTER）等關鍵組件。（圖取自ATLA專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Defence Blog》網站24日報導，日本防衛省在「日本國際防衛裝備展2025」（DSEI Japan 2025）上，公開展示一款車載式高功率雷射系統，罕見地讓外界一窺該國在新興「定向能源武器」領域的發展實力。

這款名為「車載式高功率雷射系統」的展示原型，目前由日本防衛裝備廳（ATLA）與防衛省協同研發。該系統旨在提供高機動性、低接戰成本及強化反應速度，以應對近距離空中威脅，特別是無人飛行系統（Unmanned Aerial Systems, UAS）。

原型機搭載於一輛8x8輪式卡車底盤上，配備一座10千瓦（kW）的雷射炮塔，構成一個緊湊且具高機動性的作戰平台，能夠快速部署及重新佈防。

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日本防衛裝備廳（ATLA）於「日本國際防衛裝備展2025」展示的車載式高功率雷射系統原型，旨在提升對無人機等空中威脅的反制能力。 （圖取自ATLA專頁）參與這場防衛展的日本防衛省官員形容，該系統有潛力成為分層防空體系中的「遊戲規則改變者」，因其能夠在不依賴傳統動能攔截彈的情況下接戰目標。

根據防衛裝備廳所述，該系統預期將大幅降低作戰成本。

一名官員在展覽期間指出：「與傳統彈藥相比，（雷射武器）每次射擊的成本極低。」這款雷射展示原型正進行評估，以作為日本現代化其反無人機及點防禦能力整體努力的一部分，未來將投入實地應用。

隨著無人機空中威脅的持續演進，日本正優先發展能夠攔截「低空、慢速、小型」（Low, Slow, and Small, LSS）目標，且不會造成大規模附帶損害的彈性化、機動式系統。

此次公開展示象徵著日本陸上自衛隊的高功率雷射系統首次對大眾亮相，也意味著該武器系統正從實驗室測試階段，邁向作戰實驗階段。官方表示，該平台仍在持續研發中，在做出任何部署決定前，將會繼續進行實地測試。

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