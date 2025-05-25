新船到！英最先進的8000噸級反潛巡防艦首艦擲瓶 預計明年底服役

威爾斯王妃凱特參加「格拉斯哥號」巡防艦的擲瓶儀式，她在宣讀祝賀詞後按下機關，讓一瓶威士忌撞擊艦體後破碎。（取自威爾斯親王伉儷X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國皇家海軍22日表示，新款「26型」巡防艦首艦「格拉斯哥號」當日舉行擲瓶儀式，象徵這艘已下水的新銳艦艇，持續完善服役前整備工作。根據英國皇家海軍規劃，排水量高達8000噸的「格拉斯哥號」預計在明年底前服役，接著還有7艘後續艦，成為最先進的反潛作戰要角。

根據英國皇家海軍官方網站、威爾斯親王伉儷官方X公布資訊，「格拉斯哥號」擲瓶儀式於22日登場，由威爾斯王妃凱特宣讀祝賀詞，並按下機關，讓一瓶威士忌撞擊艦體後破碎，藉此祈求這艘軍艦可平安地執行各項勤務。威爾斯親王、英國王儲威廉也陪同凱特參與這場儀式。

英國第二海務大臣康奈爾中將（VADM Martin Connell）表示，「格拉斯哥號」巡防艦是純正的反潛作戰平台，可因應當前全球與地緣政治的挑戰，不僅維護了英國利益，也為國家的繁盛做出貢獻。「格拉斯哥號」艦長伯吉斯中校表示，「格拉斯哥號」及同級艦，不僅是英國皇家海軍最先進的反潛巡防艦，也可能在全球最先進之列。

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英國26型巡防艦排水量達8000噸，其配備泰雷茲「2087」拖曳式陣列聲納，Ultra Electronics 2150型艦艏聲納等反潛探測器，也可發射RUM-139阿斯洛克反潛飛彈打擊水下目標，未來將與「83型」驅逐艦構成英國皇家海軍下一代水面艦主力。根據英國皇家海軍規劃，「格拉斯哥號」還需安裝各項感測器與系統，預計2026年底服役。參加「格拉斯哥號」巡防艦擲瓶儀式的人員。（路透社）

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