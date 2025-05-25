不只「豹2」 德國援烏軍備添「獰貓」戰術機動車

萊茵金屬（Rheinmetall）製造的「獰貓」（Caracal）戰術車輛。（圖片來源：Rheinmetall）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種作戰部隊證實，其轄下第6獨立特種兵團「遊騎兵」（6th Separate Special Purpose Regiment “Ranger”）已接收德國提供的「獰貓」（Caracal）戰術突擊車。

「獰貓」由萊茵金屬製造，烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這是以賓士G系列（Mercedes-Benz G-Class）464型民用越野車為基礎，所開發的戰術突擊車，強調快速部署。其能由CH-47F「契努克」（Chinook）與CH-53K「種馬王」（King Stallion）等重型直升機的貨艙，或透過外部吊掛方式運輸。

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由於採用模組化設計，「獰貓」可依任務需求搭載並組合機槍、反戰車飛彈系統等各式武器，同時也提供整合額外防彈選項。動力方面，該車配備一具183千瓦（kW）的六缸柴油引擎，最高時速可達140公里，其4x4全輪驅動系統則賦予其優異的越野性能。

烏克蘭不僅是「獰貓」的首個使用國，早在2024年初便已接收首批5輛，作為德國軍事援助的一部分。據報烏克蘭在同年2月底，再度訂購了20輛「獰貓」，這批車輛的交付，同樣由德國聯邦政府透過軍援計畫資助。烏克蘭特種作戰部隊第6獨立特種兵團「遊騎兵」已接收德製「獰貓」戰術突擊車。圖為該型車輛與單位成員及徽章。（圖取自烏克蘭遊騎兵特戰團）

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