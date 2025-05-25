美海軍作戰部長懸缺93天創百年紀錄 外媒憂推遲重大戰略計畫決策

基爾比上將（左）代理海軍作戰部長已超過90天，創下此職務設立110年來最久紀錄。（取自美國海軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯2月21日宣布開除海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將，並由副部長基爾比（James Kilby）上將代理此職，迄今已93天，創下此職務設立110年以來懸缺最久紀錄。外國軍聞媒體Breaking Defense報導，此舉可能使重大戰略或計畫決策推遲，代理職缺的壓力也會在指揮體系間蔓延。

美國海軍作戰部長一職在1915年5月設立，迄今已滿110年，是海軍最高階的軍職人員，直接受文職的海軍部長領導，進而指揮、運用各項軍事資源執行任務，現已產生33任部長，且有3位副部長代理過這個職務。

前美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂於今年2月去職。（美聯社檔案照）曾代理過美國海軍作戰部長者，分別為1951年代理此職不到1個月的麥康密克上將（Lynde Dupuy McCormick）、2023年代理2個多月且被「扶正」的弗蘭凱蒂上將，以及暫代弗蘭凱蒂職缺的基爾比上將，而基爾比已代理此職93天，創下史上最久紀錄。

外國軍聞媒體Breaking Defense採訪專家、前海軍官員與國會議員對此事的看法，美國海事戰略中心副研究員威爾斯（Steven Wills）指出，海軍作戰部長需指引海軍方向，著手兵力規劃的優先事項、做出關鍵預算決策，缺乏作戰部長參與海軍運作並不妙。

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雖然基爾比上將以副部長身分代理，但威爾斯認為，在未獲海軍作戰部長授權之下，重大戰略與計畫決策都可能遭推遲，且對基爾比本人而言，同時擔任正、副部長勢必承受巨大壓力，代理職務的壓力也會在指揮體系間蔓延。前美國海軍副部長雷文（Erik Raven）也說，即使是才華洋溢的代理人，也不願在棘手問題上做出艱難抉擇。

參與參議院軍事委員會的民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）表示，雖然政府對於白宮成立造船辦公室、國防部副部長費恩柏格與海軍部長費蘭皆關注造船業發展，但還是有很多事情還沒到位，他對海軍作戰部長懸缺一事感到緊張（nervous）。媒體向美國海軍、白宮提出置評請求，但尚未獲得回應。

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