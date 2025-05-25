開戰以來最大規模！ 俄軍近300架無人機、70枚飛彈襲烏克蘭

俄羅斯24日晚間至25日凌晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲。（美聯社）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續3年多，談判停滯不前，烏俄雙方23日展開3年多來最大批戰俘交換行動，停戰似乎又露出一絲曙光，但數小時後，莫斯科對基輔展開無人機和飛彈攻擊，今天（25日）更發動2022年2月24日全面侵烏以來最大規模空襲，俄方發射近300架自殺式無人機和70枚飛彈攻擊烏克蘭多地。

綜合外媒報導，烏俄雙方展開重大換俘行動的數小時後，俄軍在24日凌晨朝烏克蘭發射14枚彈道飛彈，並出動250架遠程無人機，主要目標為首都基輔。而今天是基輔建城1500周年的「基輔日」（Den Kyieva），俄方在24日晚間至25日凌晨又向烏國發射69枚飛彈（9枚9K720伊斯坎德爾飛彈、56枚巡弋飛彈、4枚空對空飛彈）和298架自殺式無人機。

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烏國24日晚間發布全國空襲警報提醒避難。烏方稱這是俄軍入侵以來最大規模空襲，除了基輔，奧德薩、聶伯城、尼古拉耶夫、蘇梅、科諾托普、切爾尼戈夫、哈爾科夫、特諾皮爾等地也成為攻擊目標。烏軍說，有45枚俄國飛彈被他們的防空系統擊落，並成功摧毀266架無人機，但全國仍有22個地點遭直接攻擊，造成至少12人罹難，當中包括3名兒童，另有60多人受傷。此外，有超過80棟住宅建築受損，並發生27起因爆炸引發的火災。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）強烈譴責這場空襲行動，呼籲國際社會進一步向俄羅斯施壓要求停火。總統澤倫斯基則痛批，這是對無辜人們和普通城市的蓄意攻擊，重申烏俄戰爭無法停火的主因在莫斯科，只有加大對俄制裁力道，才能迫使莫斯科同意停火。

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