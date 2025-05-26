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俄羅斯大規模空襲烏克蘭 川普：我不滿普廷的所作所為

2025/05/26 08:17

俄羅斯大規模空襲烏克蘭 川普：我不滿普廷的所作所為川普25日表示，他對於普廷的所作所為感到不滿，「他正在殺害許多人，我不知道普廷到底是怎麼了」。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷19日通話後，烏俄出現停火契機，不過俄羅斯24日至25日對烏克蘭發動空襲，規模是自從2022年2月入侵烏克蘭以來最大，共造成烏克蘭12人喪生。針對俄軍大規模空襲烏克蘭，川普25日表示，他對於普廷的所作所為感到不滿，「他正在殺害許多人，我不知道普廷到底是怎麼了」。

綜合外媒報導，俄國對烏克蘭境內包括基輔、敖德薩、第聶伯羅及尼古拉耶夫等地區的30座城市和村莊實施跨夜空襲，共發射69枚飛彈和298架無人機，以動用的武器數量來說，是自從2022年2月底烏俄戰爭爆發以來最大規模。

川普25日在紐澤西州準備搭機返回華府前接受記者訪問，談到俄羅斯空襲烏克蘭時他表示：「我認識他很久了，過去我們也相處得不錯，但他現在向城市發射火箭彈、殺害平民，我一點也不喜歡這樣。我們正在談話的同時，他卻在向基輔和其他城市發射火箭彈。」

川普也提到，對於目前所看到的狀況「十分驚訝」，並暗示美國可能對俄羅斯祭出新一波制裁，「我們來看看我會怎麼做」。

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