川普重批「普廷瘋了」！怒斥俄狂轟濫炸 警告政權可能垮台

針對俄羅斯大規模空襲，美國總統川普大感不滿，發文批評普廷「完全瘋了」。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日至25日對烏克蘭發動空襲，規模是自從2022年2月入侵烏克蘭以來最大，針對俄羅斯大規模空襲，美國總統川普大感不滿，在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評普廷「完全瘋了」，警告普廷若執意繼續他的所作所為，最終將導致俄羅斯政權垮台。

川普表示，他和普廷的關係「一直很好」，但普廷「最近出了點事情」，「他已經完全瘋了，毫無必要地殺害了很多人」。川普說，他指的不僅僅是士兵，而是用飛彈和無人機毫無理由地襲擊了烏克蘭城市。

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川普提到，過去他一直說普廷想要整個烏克蘭，而不是其中一部分，也許事實證明這是正確的，但如果他真的這麼做，將會導致俄羅斯政權的垮台。川普話鋒一轉，批評烏克蘭總統澤倫斯基，稱澤倫斯基的言論，對他的國家沒有任何好處，「他說的每一句話都會帶來麻煩，我不喜歡這樣，最好停止這種行為」。

川普強調，烏俄戰爭在他擔任總統期間根本不可能發生。更直言：「這是澤倫斯基的、普廷的，也是拜登的戰爭，而不是『川普的戰爭』。」川普說，他只是努力消除那些因為極度無能與仇恨，而點燃的巨大且醜陋的戰火。

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