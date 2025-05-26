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火砲接續輕兵器上陣！ 陸戰66旅機砲、迫砲齊發「實戰化」練兵

2025/05/26 10:23

海軍陸戰隊66旅官兵參與操演情形。（資料照，取自海軍陸戰隊臉書）海軍陸戰隊66旅官兵參與操演情形。（資料照，取自海軍陸戰隊臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊66旅步二營日前進行「排戰鬥射擊」，藉由隨機狀況下達結合實彈射擊訓練，增進「實戰化」訓練成效。隨後，這支勁旅隨後派出20機砲悍馬車、40榴彈槍車組、迫擊砲等，在三軍聯合作戰訓練基地進行實彈射擊，律定官兵得在時限內射擊完畢、應處狀況，磨練臨戰應變能力。

海軍陸戰隊66旅步2營官兵日前在南部訓場，先參加「排戰鬥射擊」訓練，參與訓練的官兵使用各式建置武器，並遵照教官隨機下達的敵情狀況，就地掩蔽與射擊，與同袍協同作戰，藉由仿真訓練，熟悉戰場環境與指揮流程。

火砲接續輕兵器上陣！ 陸戰66旅機砲、迫砲齊發「實戰化」練兵陸戰隊66旅官兵在炎熱天氣下，於南部訓場進行「排戰鬥射擊」訓練。（資料照，軍聞社提供）
隨後，根據《青年日報》發布訊息，陸戰66旅步二營官兵在三軍聯合作戰訓練基地，實施「多人操作武器射擊鑑測」，官兵操作20機砲悍馬車、40榴彈槍車組，以及120迫砲、81迫砲等武器裝備，依序執行火力先期制壓、攻擊前準備射擊、驅離敵警戒部隊等操演課目。

報導描述，官兵在射擊任務展開後，駕駛20機砲悍馬車、40榴彈槍車組，快速駛入射擊陣地，朝目標區發起攻擊；迫砲排也在砲陣地架設120迫砲、81迫砲等裝備，進行檢驗射擊、鑑測射擊、同時彈著與目標轉移射擊等課目。

陸戰隊66旅官兵發射迫擊砲。（青年日報提供）陸戰隊66旅官兵發射迫擊砲。（青年日報提供）面對鑑測全程採實戰化模式進行，陸戰隊66旅步2營步4連連長黃上尉表示，指揮所下達想定狀況後，官兵在營、連級幹部指揮下，須立即做出獨立判斷，並於時限內完成射擊、狀況應處，有效磨練臨戰應變能力。

海軍陸戰隊66旅下轄5個營級單位，除了3個步兵營之外，隨著其揚棄戰車、重型火砲等裝備，原本的戰車營、砲兵營已改編成無人機營與火力營，藉此在兼顧火力發揚下，還能保持部隊的高機動性。

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