烏克蘭攜手瑞典 研議升級蘇製戰機並洽購新機

圖為烏克蘭空軍的米格-29（MiG-29）戰機。這類型蘇聯時期設計的戰機，正是烏克蘭與瑞典討論現代化升級方案的焦點之一，旨在透過整合瑞典先進航電系統，提升其作戰效能以回應當前挑戰。（圖：烏克蘭空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭正積極推進空軍戰力升級計畫，近期與瑞典在國防合作上取得進一步發展。烏克蘭國防部官員與瑞典航太國防企業紳寶集團（SAAB）的代表舉行了高層會議，雙方就烏克蘭現有蘇聯時期戰機的現代化升級，以及未來採購新型戰機等議題，進行了深入討論。

軍聞網站《Defence Blog》報導，據烏克蘭國防部聲明，主管航空發展的國防部副部長科津科（Oleksandr Kozenko）親自率團，與由紳寶集團烏克蘭業務主管林登（Thomas Linden）帶領的瑞典代表團會晤。會談的主要目標，是透過共同的現代化努力與未來可能的軍機採購，強化烏克蘭空軍的戰備能力。

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科津科在會後發布的聲明中，對瑞典的長期支持表達了由衷感謝，他表示：「我們感謝瑞典方面在烏克蘭為獨立、主權及領土完整而奮鬥的過程中，所給予的堅定不移的支持。」

此次會議的一項核心議題，是如何對烏克蘭為數龐大的蘇聯時期戰機進行現代化改造。雙方官員詳細討論了整合瑞典先進航空電子系統的可行性，其中包括高性能雷達、尖端的電子作戰系統，以及強化戰機存活率的自我保護套件。目標是顯著提升這些舊型戰機，在當前複雜戰鬥環境下的作戰效能與生存機會。

科津科特別強調，此項合作對烏克蘭與瑞典而言具有雙贏價值。他指出：「烏克蘭與瑞典在此領域的合作將是互惠互利的。烏克蘭方面將能藉此提升其戰機的性能，而瑞典方面，則能從這些戰機在實戰中獲得的經驗中學習。」

除了舊機升級，雙方也針對向烏克蘭移交瑞典製造的新型戰機前景交換意見，討論內容不僅涵蓋了現有協議的執行狀況，也觸及了若瑞典政府在政治層面作出同意供應新戰機決定後，後續將採取的具體步驟與安排。

儘管此次高層會議並未宣布達成任何正式協議，但烏克蘭與瑞典雙方均同意，將持續進行積極的磋商，與更細緻的技術性討論，旨在具體落實本次會談所達成的初步共識與成果。

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