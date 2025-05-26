飛更快、打更遠 美陸軍擬為「刺針」防空飛彈換裝衝壓引擎

本（5）月在挪威參與「無畏之盾25」演習的人攜刺針防空飛彈系統，隸屬美國駐歐陸軍的第4防空砲兵團（4th ADAR）。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕問世超過40年的「刺針」（Stinger）飛彈，不只是世界主流短程防空系統之一，也是國軍各部隊野戰防空核心；僅管美軍已著手研製次世代系統，但也仍持續為這款軍備賦予新生。美國陸軍日前指出，該軍現正研擬將飛彈的固態火箭換成衝壓引擎，強化其超音速性能、有效射程，進而提升整體接戰效率。

美國陸軍21日指出，這項研究計畫又稱「紅蜂」（Red Wasp），旨在驗證刺針飛彈換裝固態燃料衝壓引擎（solid fuel ramjet）的可行性；該專案由美國陸軍「戰鬥能力研發指揮部」航空暨飛彈發展中心（AvMC, DEVCOM）主導，2022年展開初始研究，去（2024）年在猶他州達格威驗證場（Dugway Proving Ground）試射成功，為後續科研鋪路。

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2024年在猶他州達格威驗證場（Dugway Proving Ground）試射成功的「固態衝壓版」刺針飛彈。（美國陸軍官網）

刺針飛彈的設計源自二戰後首款人攜式防空飛彈「紅眼」（Redeye）；刺針飛彈的最大射程、射高分別可達4800公尺、3800公尺，並以2馬赫速度飛行，除可由單兵攜行，也有雙聯裝、車載及直升機等部署型式，發展相當成熟。而「紅蜂」計畫便是從人攜式防空飛彈始祖的命名衍生而來，期望該計畫能讓刺針飛彈的性能更上層樓。

值得一提的是，刺針飛彈系統也是貫穿國軍野戰防空的作戰核心，從30年前的「雙聯裝刺針」、「復仇者」系統，到後來的AH-64D/E「阿帕契」攻擊直升機，以及最新的人攜式刺針飛彈皆是如此。我國使用的刺針飛彈也從早期的FIM-92C/D/H，到最新的FIM-92F/K型彈，顯見其作戰效益的進步深獲國軍認可。

本月投入陸軍「神鷹」精準飛彈射擊操演，並實彈發射刺針飛彈的陸航阿帕契攻擊直升機。（中華民國陸軍官方Facebook）

根據美國陸軍規劃，升級刺針飛彈性能的「紅蜂」計畫，預計今（2025）年7月會再度飛行測試，該計畫首席研究員麥唐納博士（Dr. Brian McDonald）補充，這次測試預計使用六套推進器，搭配不同類型的衝壓燃料（ramjet fuels）展開新一輪試射，並作為後續精進、科研發展的重要依據。

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