希臘獲捐2架V-BAT垂直起降無人機 傳我海軍也想跟進採購

希臘陸軍本月14日正式接收的首批V-BAT垂直起降無人機。（希臘國防部官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防科技公司Shield AI日前宣布，希臘正式接收首批慈善單位捐贈的V-BAT垂直起降無人機，這款經俄烏戰場驗證、已實飛破百架次的新銳載台，未來將擔負該國愛琴海東部的海上情監偵任務，有效維持區域情勢穩定；另一方面，隨著日本今（2025）年初率先拍板採購該系統，我國海軍先前也傳出有意跟單下訂，並爭取納編明年度的國防預算。

希臘國防部5月中旬表示，其於當地時間14日舉行的首批V-BAT無人機接收儀式，由該國慈善基金會「Athanasios C. Laskaridis」捐贈希臘陸軍上述裝備，在「內陸和群島最高軍事司令部」（ASDEN）營區的儀式現場，不只希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），國防部長登迪亞斯（Nikolaos Dendias）等軍方層峰均出席，見證這兩架新機納入戰備序列。

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希臘國防部長登迪亞斯近距離觀察希臘陸軍的V-BAT無人機。（希臘國防部官網）

米佐塔基斯致詞時表示，希臘武裝部隊正推動大膽轉型，這2架V-BAT無人機未來計畫部署該國東面，強化愛琴海北部、地中海東南部區域的情監偵能量；登迪亞斯則強調，V-BAT的加入是該國「阿基里斯之盾」（Ασπίδα του Αχιλλέα, Shield of Achilles）建軍改革一環，將使希臘成為小而強的國家，製造商Shield AI聲明則表示，很榮幸能協助該國精進新興戰力，並為維護區域和平盡一臂之力。

V-BAT無人機搭載涵道風扇（Ducted fan）單引擎，可垂直起降（VTOL）並僅需15秒就能轉換飛行模式（Hover-To-Flight Transition），除具25磅（約11.33公斤）酬載能力，其升限更可達2萬呎（6096公尺），是野戰情監偵利器。另據官方統計，該機去（2024）年底交由烏軍操作後，截至4月中旬已累積超過130飛行架次，在實戰環境下證明自身能耐。

烏克蘭武裝部隊日前官宣人員操作訓練畫面，證實該新興載台已投入俄烏戰場多時，而據原廠統計，該系統在烏克蘭已累積超過130趟飛行架次，驗證其實戰能力。（美國Shield AI公司官網）

隨著日本在今（2025）年宣布購買該系統後，我國海軍內部也傳出有意跟進下訂同型裝備，並展開後續建案採購程序，爭取排入明（2026）年度國防預算，有望為砲兵、飛彈系統提供情資，強化海軍協同作戰、精準打擊能量。

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