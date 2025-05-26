美軍M270火箭系統大升級 攜手英、義、芬強化歐洲長程火力

M270多管火箭系統（MLRS）發射ATACMS飛彈的瞬間。（圖取自洛馬官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國國防部5月23日消息，軍工巨擘洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）獲五角大廈新合約，將現役M270多管火箭系統（MLRS）升級至先進的M270A2規格。此計畫嘉惠美國陸軍及芬蘭、義大利、英國等盟邦，共同強化歐洲長程精準打擊力。

軍聞網站《Army Recognition》報導，M270A2的升級涵蓋換裝600匹馬力新引擎與傳動系統，強化機動與可靠度；採用改良型裝甲駕駛艙，提升組員防護。核心是整合「通用射控系統」（Common Fire Control System），使其能兼容現有及未來各式長程彈藥，包括射程90公里的「導引多管火箭系統」（GMLRS）、150公里的「增程型」（ER GMLRS），以及300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

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美軍M270A2多管火箭系統於2025年3月在挪威參與「聯合維京25」（Joint Viking 25）演習，展現其在嚴寒環境下的作戰部署能力。此系統正是美軍及其盟邦現正進行現代化升級的重點裝備。 （圖取自美國國防部）未來，M270A2更將配備「精準打擊飛彈」（PrSM），初期射程即達499公里，未來可望更遠，顯著提升摧毀高價值目標效能。此升級將發射器服役壽命延至2050年以後。

M270及「海馬士」（HIMARS）火箭系統在烏克蘭戰爭中，扮演打擊俄軍後方設施、擾亂補給與指揮上的關鍵角色，印證長程精準火力已成必需軍備。

對於參與M270A2升級計畫的北約盟邦而言，其效益不言自喻。擁有41套M270的芬蘭，將能強化其在東部邊境的潛在威脅嚇阻力。擁有21套發射器的義大利，則可藉此提升其戰備狀態及與北約整體防衛戰略的整合度。目前操作26套M270B1並計劃擴充至44套的英國，升級後也將增進其作戰縱深，以及與美軍等盟邦部隊的協同作戰能力。

這項現代化倡議不僅是硬體升級，更是為北約部隊提供維持可信嚇阻，並在必要時於高強度衝突中投射決定性長程火力的關鍵工具。M270A2憑藉其機動性、防護力與大幅擴展的打擊能力，預計將在未來數十年繼續擔綱北約陸基精準火力系統的核心要角。

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