美軍真的交給阿湯哥一艘航艦 布希號航艦挺「不可能」拍攝

美國影星湯姆克魯斯（左2）參與「不可能的任務：最終清算」電影拍攝工作，部分於布希號航艦進行。（取自美國國防部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的新片「不可能的任務：最終清算」熱映中，美軍再次成為「阿湯哥」的好幫手。根據美國國防部公布資訊，美國海軍排水量10萬噸的「布希號」航空母艦、維吉尼亞級核潛艦，還有陸戰隊、空軍的重裝備，都實際參與電影拍攝，使得片中「你把一艘航空母艦交給他（主角）」的對白，顯得說服力十足。

湯姆克魯斯並非第一次登上美軍航艦參與電影拍攝，他數年前才登上羅斯福號航艦（CVN-71），參與「捍衛戰士：獨行俠」拍攝，扮演資深美軍戰機飛官米契爾上校，與年輕的同袍並肩執行高強度任務。

湯姆克魯斯於2023年參與「不可能的任務：最終清算」拍攝工作，從片商釋出的預告片可見，片中飾演美國國防部長的演員，帶著質疑口氣詢問美國總統：「你把一艘航空母艦交給他（主角）？」代表「阿湯哥」又與美軍航艦結緣。

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美軍布希號航艦起降艦載機。（取自布希號航艦臉書）根據美國國防部23日發布訊息，湯姆克魯斯這次登上「布希號」航空母艦（CVN-77），這艘排水量10萬噸的巨艦，2023年冬末春初之際，即將結束在義大利周邊部署前夕，接待了演員與工作人員數日。

負責接待工作的史卓普（Matthew Stroup）少校表示，各方都深知拍攝時可能面臨的風險，若遭遇突發狀況，布希號航艦就得放下手邊事務，去做美軍應當做的事，這點布希號航艦打擊群指揮官、艦長、湯姆克魯斯與電影團隊都非常清楚。

美國海軍維吉尼亞級核攻擊潛艦「李高佛號」去年才成軍。（取自美軍DIVDS網站）除了布希號航艦，電影團隊還設定拍攝「俄亥俄號」核動力潛艦場景，不過，團隊是取樣維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「李高佛號」（USS Hyman G. Rickover）外觀，而非1981年起服役的俄亥俄號巡弋飛彈核潛艦。

美軍陸戰隊與空軍也支援電影拍攝，例如，2架CV-22魚鷹直升機、老舊的C-2「灰狗」運輸機等皆投入拍攝工作，電影團隊還在布希號航艦上拍攝多個場景，包括空中飛行片段、駕駛台場景、 C-2運輸機降落在飛行甲板上，以及「魚鷹」直升機相關畫面。

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