又貴又久！荷蘭放棄潛射戰斧巡弋飛彈 找尋其他方案

荷蘭皇家海軍海象級潛艦「海豚號」。（取自荷蘭國防部官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕荷蘭皇家海軍正在籌獲新型「虎鯨級」潛艦，未來將與「海象級」潛艦扛起水下防衛重任，並評估將搭載可遠程打擊的潛射「戰斧」巡弋飛彈。不過，外國軍聞網站報導，由於成本太高且籌獲時程過長，荷蘭軍方已放棄這項整合工作，並可能改尋求其他歐系精準彈藥，強化打擊能力。

荷蘭政府曾在2023年宣布，其計畫向美國軍購「戰斧」批次五型（Block V）巡弋飛彈，除了將可容納於垂直發射系統的RGM-109E型飛彈，整合至4艘荷蘭水面艦主力「七省級」巡防艦與後繼艦艇之中，同時也規劃籌獲潛射版UGM-109飛彈，與水下戰力整合。

美軍第15潛艦中隊官兵正裝填UGM-109潛射版戰斧飛彈。（取自美國海軍第15潛艦中隊臉書）不過，外國軍聞媒體《海軍新聞》（Naval News）23日報導，考量潛射版「戰斧」批次五型飛彈已停產多年，荷蘭國防部近期於《2025年國防專案概況報告》提到，由於重啟潛射戰斧巡弋飛彈的生產線成本過高、耗時甚久，也無法找到其他願意分擔成本的國家，因此荷蘭皇家海軍已放棄將這型飛彈與潛艦整合，無論現役「海象級」潛艦、正在籌獲的「虎鯨級」潛艦皆是如此。

至於七省級巡防艦與戰斧飛彈的整合工作，不受潛射版整合卡關而中止，七省級巡防艦「魯伊特號」今年3月才成功發射一枚「戰斧」批次四型（Block IV）飛彈，美國國務院也已批准這項軍售案，提供荷蘭飛彈本體、控制系統與配套裝備。

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荷蘭正籌獲下一代潛艦「虎鯨級」，圖為荷蘭政府官員與廠商去年簽約情形。（法新社檔案照）這篇報導也指，「虎鯨級」潛艦未來仍可能搭載可遠程打擊的巡弋飛彈，目前傾向改買歐洲飛彈集團MBDA研製的「海軍巡弋飛彈」（MdCN），因為這款飛彈已有與法國核潛艦整合的成功先例。「海軍巡弋飛彈」潛射版的射程可達1000公里，不比戰斧飛彈遜色。

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