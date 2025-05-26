中國秀「匿蹤殺手」雷達 號稱250公里外鎖定F-22戰機

圖為中國研製的JY-27V高機動性米波對空監視雷達，於5月17日在安徽合肥舉行的第11屆世界雷達博覽會上展出。其龐大的天線陣列相當引人注目。（取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近日在安徽合肥舉辦的第11屆世界雷達博覽會上，高調展示逾百套先進雷達，其中一款號稱能偵測美軍F-22、F-35等第五代匿蹤戰機的JY-27V機動式米波雷達尤為矚目。中國官媒《環球時報》宣稱，該雷達具備引導精準打擊能力，展現北京在反匿蹤技術上的進展。

報導指，這款由國營「中國電子科技集團」（CETC）研製的JY-27V系統，安裝於軍用卡車，整合了低頻段、大功率孔徑及複雜智慧演算法。CETC將其形容為偵測匿蹤目標的「大師」，強調其大型陣列設計與能在10分鐘內快速展收的特性。

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JY-27V是JY-27A的升級版，擁有更大天線、更低頻率、更大功率孔徑及改良演算法，提升了對匿蹤目標的偵測力。徐海舟稱：「天線口徑越大，偵測距離越遠。」 早在2016年，中國即宣稱JY-27A能偵測F-22，據報可能在逾250公里外偵獲。

米波雷達的波長較長（1至10公尺），使其在對抗主要針對較短波長進行優化的匿蹤技術時，具備一定優勢。匿蹤戰機的吸波材料（RAM）厚度需與雷達波長成正比才能有效吸收，因此米波雷達對RAM的要求更為嚴苛。多數匿蹤戰機如F-22、F-35，其吸波塗層主要針對0.01至0.1公尺波長優化，使米波雷達仍有較大機會偵測到它們。

本屆博覽會上，CETC還展示了其他重點雷達。YLC-8E是YLC-8B的升級型UHF反匿蹤雷達，具備遠程預警能力，強化了機動性與抗干擾性。SLC-7被稱為第四代情報雷達，能同時偵測、追蹤並與多目標接戰，強調長偵測距離與高數據速率。

此外，還有被譽為「世界級反無人機產品」的JY-11 S波段低空監視雷達；設計用於偵測低慢小目標的YLC-12 C波段中低空多功能雷達；以及適用於高原、沙漠等惡劣環境無人值守的JYL-1長程三維監視雷達。

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