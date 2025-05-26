荷蘭24架援烏F-16戰機將交畢 還要在羅馬尼亞協建後勤訓練中心

烏克蘭空軍的F-16A戰機。（烏克蘭空軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭空軍去（2024）年8月正式啟用西方國家軍援的F-16A/B戰機，為其居於劣勢的制空作戰注入新活水；儘管近一年來戰果不俗，烏軍仍累積損失3架戰機，以及2名精銳飛行員，引發外界對其後勤維保的關注。不過，荷蘭國防部長日前證實，本周將送出最後一批軍援戰機，此外，還將在羅馬尼亞協助建立後勤訓練中心，確保該國戰機妥善。

荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）當地時間昨（25）日接受公共媒體《WNL》電視節目專訪時透露，該國今（26）日將把最後一批軍援的F-16戰機送至烏克蘭，屆時原預劃的24架同型機就會全數交畢，達成階段性目標。

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荷蘭皇家空軍（RNAF）的F-16戰鬥機去（2024）年9月完成告別飛行後便正式除役，除了18架同型機移交羅馬尼亞F-16訓練中心（EFTC），其餘24架則在去年10月、今（2025）年2月分批轉交烏軍，加上本次交付的最後一批戰機，全機隊共分3批次完成轉移，為烏克蘭空軍機隊增添生力軍。

荷蘭皇家空軍（RNAF）去年10月正式除役F-16A/B戰機，結束其超過40年的飛行生涯。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

然而，烏克蘭在F-16成軍的過去10個月間，已累積損失3架同型戰機，更先後折損31歲前米格-29戰機中隊長梅斯中校（Oleksiy Mes，後追晉上校），以及年僅26歲的伊凡諾夫上尉（Pavlo Ivanov，後追晉少校）兩位精銳飛官，引發外界對其後勤體系的關切。

值得一提的是，布雷克曼斯本（5）月上旬會晤羅馬尼亞國防部長特爾沃爾（Angel Tîlvăr）時，不只同乘戰機飛行45分鐘，更表態將再度聯手該國協建F-16後勤訓練中心，並正式簽署合作意向書；他強調，烏克蘭空軍已將F-16戰機全面投入戰備，「不只是精銳的飛行員，訓練有素的後勤人員也不可或缺」。

荷蘭國防部長布雷克曼斯本（5）月造訪羅馬尼亞時同乘戰機，並宣布將在當地協助建立F-16戰機後勤訓練中心，厚植烏軍F-16戰機維保能量。（荷蘭國防部官網）

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