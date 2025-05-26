海馬士首度實彈射擊訊號異常 陸軍否認共軍GPS干擾

陸軍本月於九鵬基地進行「海馬士」實彈射擊。（資料照）〔記者黃靖媗／台北報導〕我國對美採購的M142多管火箭系統「海馬士」（HIMARS），本月12日於屏東九鵬基地首次實彈射擊，但過程中兩度出現訊號異常狀況。對此，陸軍司令部參謀長陳建義今日表示，出現訊號異常是因為射控電腦故障，他否認有檢測到共軍的GPS訊號干擾。

海馬士12日實彈射擊期間，首輪有出現提早發射的「偷跑」情形，第二輪也發現有官兵在射擊期間，下車進行調整。58砲指部副指揮官何至中上校當時表示，上述情形均屬訊號異常，官兵也在當下立即應處。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。國民黨立委黃仁質詢時，關切海馬士實彈射擊出現訊號異常的原因，以及是否受到共軍GPS干擾？

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陳建義說明，國軍採購的海馬士系統，是目前美方最新的系統，訊號異常是因為在射擊命令傳輸到射控電腦之後，射控電腦自行檢測、計算出故障訊息，國軍操作手隨即按照美方提供的既定程序，進行故障排除，之後順利射擊。

陳建義表示，我方遭遇相關狀況，射擊結束後立刻反映給美方派駐現場的代表，並反映回美國。目前美方回覆，海馬士系統功能完整，主要是電腦檢測軟體上有偶發狀況，美軍或其他國家使用此軟體程式時，也有發現類似狀況，會盡快地做軟體修訂。

黃仁追問，出現訊號異常是否因為來自共軍的GPS訊號干擾？陳建義答詢表示，國軍在屏東九鵬基地的射擊，基本上對電磁環境、敵可能的訊號接收，都在國軍整個管控和防制作為之內，當天沒有異常情況。

此外，立院外委會本日排審解凍計120案，其中「討論事項」49案，包含業務費預算凍結30％一案，共計新台幣845億2933萬5千元。召委沈伯洋宣布，專案報告2案經委員會同意動支、送交院會，其餘書面報告47案由委員會同意解凍。

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