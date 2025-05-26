日本89式戰鬥車擬改成自殺無人機發射車 強化遠程精準打擊

一款將傳統履帶戰車改裝為無人地面載具（UGV）的設計概念圖，顯示其移除了乘員艙，並加裝了八管彈簧刀600（Switchblade 600）攻擊型無人機發射器，以及一座30公厘機砲砲塔，旨在強化無人化作戰火力。（圖：X帳號 @Rikuno_Yuuno）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本三菱重工在近期的2025年日本國際防衛裝備展（DSEI Japan）上，針對陸上自衛隊服役已久的89式步兵戰鬥車（IFV），拋出了一項震撼性的無人化改裝提案，其核心概念是將這款傳統戰鬥車，徹底轉型為先進的無人地面載具（UGV）。

軍聞網站《Army Recognition》報導，此方案最引人矚目之處，在於移除運兵艙，換上8管「彈簧刀600」（Switchblade 600）攻擊型無人機發射系統，並整合30公厘機砲塔，這將使89式戰鬥車從運兵兼火力支援角色，搖身一變成為專職的無人遠程精準打擊平台，該計畫尚處早期階段，未來將採遠端遙控。

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89式步兵戰鬥車由三菱重工與小松製作所打造，1989年服役，是日本首款專為機械化步兵設計、配合90式主力戰車的履帶載具。雖日本原計畫生產300輛，最終僅約120輛問世，單價約350萬美元（約新台幣1億479萬元）。

日本陸上自衛隊的89式步兵戰鬥車（Type 89 IFV）於市區道路現蹤。此車款為日本首款專為機械化步兵設計的履帶戰鬥車，用以協同90式主力戰車作戰。（圖：X帳號/@katori93cp）這款全重26.5噸的戰鬥車，搭載600匹馬力柴油引擎，最高時速70公里，作戰半徑400公里。其鋼製車身輔以複合裝甲，原可載3名車組員及7名步兵。主要武裝包括一門35公厘機砲、同軸機槍及兩具79式反戰車飛彈發射器。此次改裝將使其原有運兵與部分火力支援功能走入歷史。

改裝提案的核心打擊利器「彈簧刀600」攻擊型無人機，由美國空境公司（AeroVironment）研製。這款15公斤重的彈藥專攻遠距裝甲目標，作戰半徑逾60公里，且可延伸至90公里以上，滯空時間可超過40分鐘，飛行時速達185公里。

「彈簧刀600」反裝甲彈頭技術源於「標槍」（Javelin）飛彈，並具備發射後中止或重新鎖定目標的高度彈性。操作手可透過平板電腦式火控單元精準導引。「彈簧刀600」已獲美軍及烏克蘭在實戰中驗證其可靠性與強大威力。

三菱重工此項89式步兵戰鬥車無人化概念，若獲防衛省採納並實現，將為這款服役逾30年的戰鬥車注入新生命。此舉不僅能顯著提升陸上自衛隊的遠程精準打擊火力，也契合了全球現代戰爭中無人化、智能化裝備發展的關鍵趨勢。

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