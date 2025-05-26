俄烏戰車「鳥籠風」進東瀛 陸自90式、10式戰車反無人機籠曝光

當地時間昨（25）日進行兵力公開展示的日本10式主力戰車車隊，隸屬駐北海道千歲市的陸上自衛隊第7裝甲師團。（陸上自衛隊第7裝甲師團官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭自2022年爆發至今，不只牽動歐洲地緣政治、全球情勢，其無人機、反無人機戰法也不斷改寫現代戰場規則。其中，曾制霸地面數十載的主力戰車，近年在戰事中更裝起反無人機的鐵籠、鐵柵欄，引起多國軍隊仿效。而這項改裝趨勢近期更吹進印太，並在陸上自衛隊裝甲師的戰車部隊中體現，形成一股另類的東洋「鳥籠風」。

現駐北海道千歲市的日本陸上自衛隊第7裝甲師，是該隊唯一的裝甲師團，主要是針對俄羅斯威脅而生的常設部隊。該部隊昨（25）日舉辦的創隊70周年紀念暨裝備陳展儀式，吸引不少當地民眾慕名參與；有民眾入內參觀後，無意間直擊一輛陸自現役的90式、10式主戰車，在砲塔頂部裝上稀有的反無人機籠，相關照片在網路社群上曝光後，引發不少討論。

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所謂的反無人機籠俗稱「鳥籠」，是2022年俄烏戰爭爆發後，用以防範單向自殺無人機衍生出的反制手段，主要安裝在戰車防禦力較脆弱的砲塔頂部，阻絕自殺無人機試圖衝擊人員艙內，造成戰車殉爆及人員死傷。在烏克蘭陸軍近期的官方動態中，可見隸屬第47機械化旅的M1A1主力戰車，就有效運用該手段，並搭配大量的反應裝甲強化防禦效果。

烏克蘭陸軍的M1A1主力戰車，隸屬第47機械化旅，可見該車除了反無人機籠，還貼滿了ERA反應裝甲。（烏克蘭第47機械化旅官方Facebook）

值得一提的是，國軍去（2024）年底在教準部轄下新設無人機訓練中心之際，就曾擺出戰車專用的防護柵欄、反無人機籠，展示陸軍因應現代戰爭，運用現有材料打造抗擊裝備的能力。儘管上述三例成果各不相同，但在俄烏戰爭啟示下，這足以凸顯低價、高效的反無人機手段，將是能適應現代戰場的新興趨勢。

陸軍去（2024）年底首度在M60A3戰車上展示防護柵欄，運用手邊現有材料，以低成本、高效益方式，強化主戰儎台防禦能力。（取自軍聞社）

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