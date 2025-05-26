日本西南島嶼亮劍！新型飛彈與車載迫砲首度曝光

圖為日本陸上自衛隊於富士駐屯地首度對外公開的新型車載飛彈發射系統。此裝備旨在強化偏遠島嶼防衛的機動性與火力，為日本因應區域緊張局勢、提升快速反應能力的重要一環。（圖：日本陸上自衛隊）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為強化偏遠島嶼防衛能力，日本防衛大臣中谷元近日視察陸上自衛隊位於靜岡縣的富士駐屯地，檢閱一系列新引進的國防裝備，其中包括首度對大眾公開的新型飛彈發射系統與車載120公厘迫擊砲。這些先進技術的亮相，凸顯了日本在區域緊張情勢下，提升自我防衛能力的決心。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這批新裝備預計將優先部署於日本西南群島的防衛任務。其設計核心在於強化部隊於地理環境受限的島嶼地區，執行任務時的機動性與火力。在展示的系統中，一款整合了120公厘迫擊砲的輪型車輛格外引人注目，它不僅具備高度的地形適應與移動能力，更能迅速進行間接火力支援。同時，防衛省也展示經過特殊配置、用以運輸具備反擊能力飛彈的各型載具。

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日本防衛省強調，這些新系統是專為支援島嶼領土間的快速反應作戰所量身打造，在這類作戰環境下，後勤的維持與作戰彈性至關重要。此次公開展示這些新銳武器系統，也是官方首度將其正式呈現於外界觀察者面前，意在明確傳達東京當局在區域海洋緊張局勢升溫之際，持續推動國防戰力發展的訊號。

除了檢閱新式裝備，中谷防衛大臣還觀摩了突擊兵（Ranger）教官的訓練活動。突擊兵訓練旨在培養執行高難度地面作戰的精英人員。然而，受到近期安全程序修訂，以及為適應現代戰爭需求的調整，目前陸上自衛隊大部分的突擊兵訓練項目已暫時中止，僅保留少數特定的核心訓練科目持續進行。

在中谷元視察行程的尾聲，他對外表示：「我們正在檢討相關程序，以期能迅速展開新的突擊兵訓練。」這番談話也間接說明，防衛省在致力於提升部隊戰備狀態的同時，也努力兼顧更新安全規範與戰術標準的挑戰。

富士駐屯地不僅是日本陸上自衛隊關鍵的訓練與作戰樞紐，也扮演著測試新型武器裝備與戰術概念的平台角色。在日本現行的國家安全戰略指導下，該國正積極籌備強化其島嶼防衛部隊的整體戰力。

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