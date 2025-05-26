俄2029年有能力攻擊北約 德下令迅速強化作戰能力

德國聯邦國防軍總監察長布洛爾下令德國軍隊在2029年前迅速強化作戰能力，包括全面配備武器及其他物資。（路透檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》25日披露，鑑於俄羅斯到2029年可能已完成軍隊重組，有能力攻擊北約領土，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）已下令德國軍隊在該年之前迅速強化作戰能力，包括全面配備武器及其他物資。

布洛爾在本月19日簽署題為「加強戰備優先指令」的文件，內容提到德國將利用3月間放寬國家舉債限制後取得的資金，充實戰備能力。他在指令中列出最需要採購或研發的武器優先順序，某種程度上反映北大西洋公約組織（NATO）先前制定的優先事項，重中之重為加強德國疲弱的防空能力，尤其是攔截無人機的能力。

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《路透》去年曾引述知情人士指出，北約要求柏林當局將其防空能力提高至少4倍，從愛國者等長程系統到短程系統皆然。

另一個優先事項是，德國必須具備發動深入精準打擊的能力，例如能夠有效打擊距離在500公里以外的目標，以及遠離敵方防線的目標。此外，北約除了敦促柏林補充彈藥庫存外，也要求提高所有類型彈藥的儲備目標，同時迅速擴大德軍電子戰能力，以及建立具有彈性的太空「攻防能力」系統。

德國陸軍總司令梅茲（Alfons Mais）近期在一場演講中直言，俄國大規模的社會和工業動員，意味俄軍正在迅速補充火力，因此最慢從2029年起，俄軍就有能力對北約領土進行大規模侵略，甚至可以「更早開始測試我們」。

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