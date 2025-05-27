德援烏大轉向！總理梅爾茨：西方武器攻俄境內再無限制

德國總理梅爾茨（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年12月會面。梅爾茨上任後對烏克蘭的軍事支援政策出現重大調整，包括取消西方武器攻擊俄羅斯本土的射程限制。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）26日宣布，德國及烏克蘭其他主要西方盟邦已解除對援助基輔武器的射程限制。此舉意味著烏克蘭將能更有效地自我防衛，包括攻擊俄羅斯境內的軍事據點。

《法新社》報導，梅爾茨強調，德國將與盟友緊密協調，竭盡所能持續對烏克蘭提供包含軍事在內的支援。他更明確指出，包括德國、英國、法國及美國在內的主要西方盟邦，均已取消對援助烏克蘭武器的射程限制。梅爾茨補充，這意味著烏克蘭現在有能力攻擊俄羅斯境內的軍事陣地以進行自我防衛；這是烏克蘭近期除了極少數情況外未曾採取的行動，但如今已獲得許可。

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先前由中間偏左的前總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的德國政府雖堅定支持基輔，但在提供長程「金牛座」（Taurus）飛彈方面態度謹慎，擔心可能導致與核大國俄羅斯的緊張關係升級。梅爾茨過去曾表態支持交付「金牛座」飛彈，該型飛彈有能力打擊俄羅斯縱深目標。其新政府則強調不再詳細說明援助烏克蘭的武器種類，傾向採取戰略模糊立場。

在接受公共廣播公司WDR的專訪時，梅爾茨並未明言德國現在是否會向基輔運送「金牛座」飛彈。然而，這位新任總理藉機批評俄羅斯總統普廷不願參與結束烏克蘭衝突的談判。他對WDR表示，克里姆林宮領袖對旨在結束衝突的外交努力，是以「比以前更強硬」的方式推進戰爭來回應，「普丁顯然將和談提議視為軟弱的象徵。」

自美國總統川普今年重返白宮以來，他一直試圖推動衝突雙方進行最高層級的直接對話。川普上週提議梵蒂岡作為可能的會談地點，義大利政府也表示天主教會領袖願意籌辦會談。但莫斯科對聖座作為東道主的可行性表示懷疑。俄羅斯外長拉夫羅夫稱，由天主教會調解兩個主要信奉東正教國家間的討論將「不合宜」。

梅爾茨指出，烏克蘭的西方盟友已竭力嘗試所有外交途徑以促成談判。他認為，在過去三週的努力後，外界不應再質疑西方未盡外交所能。梅爾茨強調，除了選擇投降之外，烏克蘭的支持者確實已經「竭盡所能」。他同時警告，倘若連在梵蒂岡舉行和談的提議都無法獲得普廷首肯，那麼各方就必須有心理準備，這場戰爭的持續時間，恐怕會「超出我們所有人的期望或想像」。

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