填補防空彈藥庫存 傳德國有意提供烏克蘭「愛國者二型」

一名歐洲外交官透露，德國政府有意提供烏克蘭舊式的「愛國者二型」飛彈，藉此補充烏克蘭日益減少的防空彈藥庫存。圖為德軍操控「愛國者二型」飛彈。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日針對烏克蘭發動大規模空襲，而隨著戰火延燒，烏克蘭政府擔心美國在拜登政府時期提供的「愛國者」（Patriot）防空飛彈庫存耗盡，而川普政府可能拒絕提供更多「愛國者」。一名歐洲外交官透露，德國政府有意提供烏克蘭舊式的「愛國者二型」（PAC-2）飛彈，藉此補充烏克蘭日益減少的防空彈藥庫存。

根據《華盛頓郵報》報導，由於烏克蘭向川普政府提出援助更多愛國者飛彈的需求，但美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在5月20日的參議院外交關係委員會聽證會上表示，「美國並沒有多餘庫存」，美方鼓勵北約盟國從自身庫存中提供愛國者給烏克蘭。一名烏克蘭官員認為，相比拜登政府，川普政府更有可能將愛國者「賣給烏克蘭」，而不是像先前那樣作為軍援提供，「他們的思維就像商人，如果我給你什麼，你要有所回報，烏克蘭必須適應這種做法」。

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一位駐基輔的歐洲外交官表示，美商雷神公司仍在擴展其生產線，以滿足2022年之後的產品需求，外交官認為，美國需要保留一定數量的武器供自衛使用，以防止來自伊朗或其他敵對勢力的攻擊。

在5月初，美國授權德國向烏克蘭轉讓100枚愛國者防空飛彈，該名外交官提到，德國計劃提供「愛國者二型」給烏克蘭，不過「愛國者二型」與最新的「愛國者三型」不同的是，「二型」在攔截彈道飛彈方面的效果不佳。「三型」飛彈比「二型」飛彈更小、更輕，機動性也更強。標準的愛國者防空飛彈發射器一次可容納16枚「三型」飛彈，「二型」飛彈則只能容納4枚。

烏克蘭高級情報官員表示，雖然烏克蘭可以利用自身研發的防空系統和歐洲軍援來對抗無人機和巡弋飛彈，但是仍然需要愛國者來攔截彈道飛彈。

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