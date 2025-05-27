批俄羅斯狂轟濫炸無意停戰 澤倫斯基：俄軍恐發動新攻勢

澤倫斯基強調，俄軍的持續攻擊證明克里姆林宮無意結束戰爭，有情資顯示，俄軍近期可能發動新一波攻勢。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連日針對烏克蘭發動大規模空襲，25日晚間至26日凌晨甚至創下2022年2月開戰以來最大規模的一波空襲。美國總統川普25日也罕見地譴責俄國總統普廷，甚至說普廷「徹底瘋了」，烏克蘭總統澤倫斯基26日晚間強調，俄軍的持續攻擊證明克里姆林宮無意結束戰爭，有情資顯示，俄軍近期可能發動新一波攻勢。

綜合外媒報導，川普25日對於普廷提高對烏克蘭攻勢的強度感到不滿，「我不知道普廷到底怎麼了。我認識他很久，一直相處得很好，他卻向城市發射火箭彈」，並聲稱普廷徹底瘋了，若繼續侵略烏克蘭可能帶來「可怕的後果」，導致俄羅斯覆滅。不過川普同時也批評澤倫斯基，指稱澤倫斯基的言論對烏克蘭沒有任何好處，「他說的每一句話都會帶來麻煩，我不喜歡這樣，最好停止這種行為」。

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澤倫斯基在26日晚間的演說中並沒有直接回應川普對他的批評，而是直指俄羅斯的反覆攻擊反映了普廷的「政治選擇」，證明克里姆林宮無意結束戰爭，選擇繼續戰爭及摧毀生命。澤倫斯基表示，俄羅斯連三晚發射超過900架無人機與飛彈，代表俄羅斯正在「玩弄外交」，俄羅斯應該受到全面壓力，必須採取一切可能措施限制其軍事能力。

澤倫斯基提到，從烏克蘭情報部門收集的資訊和公開數據中可看出，普廷並沒有結束戰爭的計劃，沒有證據可證實他們正在「認真考慮和平」，也沒有證據表明他們有在考慮外交手段。

澤倫斯基指出，有大量證據顯示，俄羅斯正在準備新的進攻行動，且不僅只是烏克蘭情報單位得知相關資訊，盟友的情報機構可能也看到了同樣的資訊，呼籲西方盟友對莫斯科施壓。

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