自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國出動34架次軍機逾中線擾台 10艘共艦持續在台海周邊活動

2025/05/27 10:11

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（27）日公布偵獲中國解放軍活動情形，自昨（26）日清晨6時起至今晨6時止，合計偵獲中國軍機34架次，全數逾越海峽中線進入台灣北部、西南及東南空域，另偵獲中國軍艦9艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布圖資，昨日國軍偵獲3波中國軍機擾台活動範圍，其一為下午1時至晚間9時，計13架次共軍主戰機出現在台灣北部海峽中線以東空域，全數逾越中線。第二為昨日上午8時25分，持續至今日清晨6時，總計20架次共軍主、輔戰機及無人機，持續在我西南空域活動。最後，在昨天下午1時許，1架次無人機繞行南台灣，接近我東南空域。

此外，國軍預告，中共官方宣布將於5月29日自西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射火箭，並將通過我國防空識別區。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中