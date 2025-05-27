中國出動34架次軍機逾中線擾台 10艘共艦持續在台海周邊活動

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（27）日公布偵獲中國解放軍活動情形，自昨（26）日清晨6時起至今晨6時止，合計偵獲中國軍機34架次，全數逾越海峽中線進入台灣北部、西南及東南空域，另偵獲中國軍艦9艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布圖資，昨日國軍偵獲3波中國軍機擾台活動範圍，其一為下午1時至晚間9時，計13架次共軍主戰機出現在台灣北部海峽中線以東空域，全數逾越中線。第二為昨日上午8時25分，持續至今日清晨6時，總計20架次共軍主、輔戰機及無人機，持續在我西南空域活動。最後，在昨天下午1時許，1架次無人機繞行南台灣，接近我東南空域。

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此外，國軍預告，中共官方宣布將於5月29日自西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射火箭，並將通過我國防空識別區。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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